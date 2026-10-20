Binnenkijken bij Dean Saunders: zijn opvallende woning met tropische tuin kost 550.000 euro
De opvallende woning van Dean Saunders in Velsen-Noord staat te koop voor 550.000 euro. Daarvoor krijg je 133 vierkante meter woonruimte, een flinke garage én een achtertuin die eerder aan een tropisch vakantieoord doet denken.
Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?
Klussen hoeft niet (of amper), want de keuken en badkamer? Die zijn net nieuw. Kost je dan ook ruim een half miljoen, maar de palmbomen mogen voor dit bedrag vast blijven staan.
Dit krijg je voor 550.000 euro in de woning van Dean Saunders
Drie slaapkamers, een tweede toilet, openslaande deuren naar de achtertuin, het dakterras en een XL-garage van 23 vierkante meter: oftewel, genoeg ruimte voor je cave (of je nu wil sleutelen aan je midlifemotor of begint aan een cursus keramiek). Klussen aan de woning zelf is hier in ieder geval niet nodig. Tenzij je gaat voor sad beige, en de ziel van het huis er liever uit haalt.
De woning stamt uit 1909, maar volgens makelaar Jan Pronk merk je daar niks van. De keuken en badkamer komen dan ook uit het jaar 2022, en ‘met een moderne vloer, strakke wand- en plafondafwerking en het hoge plafond is deze woning een prachtige combinatie van de statuur van vroeger en het moderne van anno 2026’. 133 vierkante meter aan woonoppervlakte aan de rand van het Wijkeroogpark, zónder glurende overburen.
Palmbomen en mozaïektegels: de tropische tuin van Dean Saunders
Dat je de zon niet enkel in de achtertuin vindt, hier in Noord-Holland, is al vrij snel duidelijk. Ook op de woning zelf prijkt er een felgele verrassing. Een lachende zon(newijzer), die je meteen opvrolijkt op een druilige herfstdag. Ook een handig herkenningspunt voor mensen die je nieuwe woning niet direct kunnen vinden. Niemand die jouw voordeur nog overslaat.
Het is sowieso lastig om de hoekwoning te missen, met zo’n knoeperd van een palmboom in voor- en achtertuin. Groene vingers zijn een pré, want de tuin is van voor naar achter één grote tropische verrassing. Een verhoogd plateau, stapstenen, lampionnetjes en mozaïektegels. Natuurlijk kun je kiezen voor onderhoudsvrij. Maar een beetje kleur in het leven kunnen we allemaal wel gebruiken.
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