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Prinses Beatrix woonde hier als student: voor 2,75 miljoen euro is het monument nu van jou

Prinses Beatrix woonde er vijf jaar tijdens haar studie in Leiden, en nu kan het huis van jou zijn. Het 17de-eeuwse rijksmonument staat te koop voor 2,75 miljoen euro – inclusief een bijzonder koninklijk detail.

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Waar de één een handtekening van zijn of haar favoriete celeb spaart, gaat de ander net een stapje verder. Oké, het kost je 2.750.000 eurootjes, maar dan staat de naam van onze oud-koningin wel in je muur gegraveerd.

Prinses Beatrix woonde hier 5 jaar tijdens haar studie in Leiden

Ja echt, ook onze oud-koningin was ooit een jonge studente. Niet in de hoofdstad van ons land, maar in Leiden. Tijdens haar studententijd woonde prinses Beatrix in dit unieke rijksmonument. Hoe groot haar kamer was? Geen idee. Maar als de staat van nu nog een beetje verklapt hoe het in die ‘goede ouwe tijd’ was, dan hoefde ze haar badkamer in ieder geval níét te delen met 10 anderen.

Het is natuurlijk alweer even geleden dat ze haar nachten doorbracht in een van de zes kamers. De toenmalige kroonprinses begon in 1956 aan haar studie Rechten en Sociologie aan de Universiteit Leiden, en woonde hier zo’n vijf jaar. Samen met haar secretaresse en een vriendin. Extra leuk om te weten: ook prinses Margriet bracht haar studie in deze monumentale woning door.

Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij

Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij

Dit krijg je voor 2,75 miljoen in het voormalige huis van prinses Beatrix

Alleen de buitenkant van dit 17-eeuwse rijksmonument is natuurlijk al iets om over op te scheppen, net als de locatie. Recht tegenover het Rijksmuseum van Oudheden, en op wandelafstand van de Hortus Botanicus. Wellicht tijd voor een museumpas dus, mocht je hier in Leiden komen te wonen.

Grote kans dat je niet in je eentje verhuist, want met 345 vierkante meter aan woonoppervlakte is er toch echt wel plek voor een man of acht, is het niet meer. Alleen de imposante hal is al groot genoeg voor een housewarming. Misschien niet heel knus, zo dansend op het marmer. Maar sjiek de friemel wel. Mocht je niet genoeg champie hebben, dan vind je misschien nog een verloren fles in de wijnkelder. Of een ander lang bewaard geheim…

Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij

Foto: Graal Makelaardij Foto: Graal Makelaardij

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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