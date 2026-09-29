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Hennie van der Most ziet landgoed van 4,5 miljoen onder de hamer gaan: vrijdag kun jij bieden

Hennie van der Most moet afscheid nemen van zijn immense landgoed in Gorssel. Vrijdag 2 oktober wordt de villa van de failliete ondernemer geveild: 11 kamers, ruim 35 hectare grond en ooit gekocht voor 4,5 miljoen euro.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Wat je betaalt? Dat ligt dus aan de hoogste bieder. Maar volgens RTV Oost kocht Van der Most het landgoed in 2009 voor 4,5 miljoen euro.

Waarom het landgoed van Hennie van der Most wordt geveild

Eerder dit jaar werd vastgoedondernemer Van der Most, bekend van onder andere Speelstad Oranje, failliet verklaard. Het pretpark Rivoli in Rotterdam, Speelstad Oranje en zijn industrieterrein in Schuinesloot zijn al geveild. Aankomende vrijdag gaat ook zijn woning in Gorssel onder de hamer, een miljoenenvilla met een perceel van 350.366 vierkante meter.

Iets wat hopelijk een flinke duit opbrengt, want de schuld van de 76-jarige ondernemer staat volgens RTV Oost op bijna 70 miljoen euro. Hoe de multimiljonair op dit punt is gekomen? Dan moeten we terug naar zijn laatste droom: een pretpark voor Rotterdam. Rivoli zou het moeten gaan heten, op het terrein van voormalig afvalverwerker AVR. Miljoenen euro’s zijn erin gestopt, maar helaas is het pretpark nooit afgekomen. Meer weten? Van der Most vertelt er zelf over in de documentaire Pretpark Hennie, van BNNVARA.

1 kamers, sauna en 35 hectare: dit krijg je bij de villa van Van der Most

De villa van Van der Most is beslist geen kattenpis, wetende dat het landgoed beschikt over een eigen oprijlaan, een park, weiland, bossen, verschillende vijvers en een landhuis van zo’n 1146 vierkante meter aan woonoppervlakte. De woning zelf telt elf kamers, waaronder vijf slaapkamers, twee badkamers, een kleedkamer en een bibliotheek. In de rechtervleugel vind je onder andere een tweede kantoor en een gastenverblijf. Ja, de hele familie kan blijven slapen met de kerst.

Mocht dat nog niet genoeg zijn voor je, dan is er ook nog een kelder met opslag- en sportfaciliteiten en een inpandige garage. Oh, en een sauna. Kun je even uitrusten na een wandeling door de woonkamer.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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