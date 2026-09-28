Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CBS ziet opvallend effect bij erfenis vanaf 50.000 euro: erfgenamen gaan veel groter wonen

Wie minstens 50.000 euro erft, verhuist daarna opvallend vaak naar een grotere woning. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder duizenden kinderen van overleden ouders. Vooral de stap naar grote en vrijstaande huizen valt op.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het CBS volgde voor hun onderzoek 30.500 kinderen waarvan een ouder overleed en die geen levende partner achterliet. Het ging om overleden ouders uit de generatie geboren tussen 1936 en 1945, ook bekend als de stille generatie.

Doorsnee erfenis is 43.000 euro, 14 procent krijgt minstens 50.000 euro

Met het onderzoek wil het CBS onderzoeken of veranderingen in de woonsituatie samenhangen met het wel of niet ontvangen van een erfenis. Dat kan iets zeggen over de tijd die komen gaat, wanneer de generatie babyboomers overlijdt.

Het CBS volgde iets meer dan 30.000 kinderen van wie beide ouders zijn overleden. 31 procent van hen ontving een erfenis die werd geregistreerd bij de Belastingdienst. De doorsnee-erfenis bedroeg 43.000 euro. Dit is het bedrag dat overbleef na bijvoorbeeld de belasting en de kosten van een uitvaart.

14 procent van de erfgenamen kreeg een erfenis van 50.000 euro of meer. Bij 6 procent ging het om 100.000 euro of meer.

Na erfenis van 50.000 euro woont 46 procent van verhuizers op minstens 150 m²

Van de mensen die een erfenis van 50.000 euro of meer ontvingen, verhuisde 21 procent in de drie jaar na het overlijden van de ouder. Die mensen gingen vaak groter wonen, in bijvoorbeeld een vrijstaand huis. Het percentage erfgenamen in een vrijstaand huis nam toe van 15 naar 29 procent, bijna een verdubbeling. Het aandeel erfgenamen dat in een huis van 150 m² of meer woonde, nam ook toe van 27 naar 46 procent.

Onder de verhuizende erfgenamen die 50.000 euro of meer erfden, nam ook het aandeel dat in een koopwoning woonde toe, van 72 naar 83 procent. Soms was dit nieuwe huis de woning van de overleden ouders. Het aandeel mensen dat in een appartement woonde, daalde na de erfenis juist van 25 naar 17 procent.

Na erfenis heeft 25 procent zonnepanelen en daalt hypotheekschuld met 13.000 euro

Erfgenamen verhuizen niet alleen vaker, ook laten ze meer werk verrichten aan hun huis. Mensen die 50.000 euro of meer erfden, woonden vaker in een huis met zonnepanelen. Dit percentage steeg van 10 procent naar 25 procent. Ook hun hypotheek werd vaker (deels) afbetaald. De gemiddelde hypotheekschuld nam af met 13.000 euro. De kans bestaat dat er ook andere werkzaamheden in hun eigen woning zijn verricht, maar daar heeft het CBS geen informatie over.

Het is de verwachting van het CBS dat het aantal ouderen dat sterft de komende jaren toeneemt. Dat komt door vergrijzing. In sommige gevallen erven mensen dus een flink bedrag, al kun je daar in de toekomst best veel belasting over betalen. Hoe dat zit, lees je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Vorige Volgende

Reacties