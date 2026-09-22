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Huizenprijzen dalen licht na maanden van stijging

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis gedaald. Vergeleken met juli waren koopwoningen 0,1 procent goedkoper, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

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Op jaarbasis lagen de huizenprijzen nog wel hoger. Een bestaande koopwoning was in augustus gemiddeld 3,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder vlakt al enige tijd af. Afgelopen april bleven de prijzen op maandbasis al gelijk.

Voor een bestaande koopwoning werd in augustus gemiddeld 503.523 euro betaald. Dat is 17.333 euro meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Rente

Er waren vorige maand ook minder huizen die van eigenaar wisselden. Het Kadaster registreerde in augustus 18.886 woningtransacties, bijna 3 procent minder dan een jaar geleden. Over de eerste acht maanden van dit jaar werden 156.028 woningen verkocht. Dat is ruim 4 procent meer dan in dezelfde periode van 2025.

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt het voor de hand dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig doorzet. De hogere rente speelt daarbij een rol, omdat huizenkopers daardoor minder kunnen lenen.

De prijsstijging zwakte de afgelopen maanden mede af doordat beleggers huurwoningen verkochten vanwege strengere regels op de huurmarkt. Hierdoor nam het woningaanbod toe. Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van particuliere verhuurders, waarschuwde vorige week in reactie op de miljoenennota dat deze verkoopgolf zal doorgaan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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