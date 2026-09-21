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CBS: Nederlanders wonen ruimer dan 10 jaar geleden, alleenstaanden hebben gemiddeld 87 vierkante meter

Nederlanders hebben gemiddeld 55 vierkante meter woonruimte per persoon, ruim 2 vierkante meter meer dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleenstaanden springen eruit: zij beschikken gemiddeld over 87 vierkante meter, tegenover 40 bij huishoudens met kinderen.

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Waar je woont, heeft ook impact op de gemiddelde grootte van het huis.

Vanaf 40 jaar krijgen Nederlanders gemiddeld weer meer woonruimte

Jongeren van 15 tot 20 jaar wonen met gemiddeld 58 vierkante meter vrij ruim, maar dat komt doordat zij vaak nog thuis wonen. Naarmate we ouder worden, neemt de woonruimte telkens iets af. Het gaat om een vrij simpele verklaring: wanneer we een partner krijgen en gaan samenwonen, neemt je woonruimte mogelijk iets af. Wie aan kinderen begint, levert ook automatisch in op woonruimte. Althans, als je niet in een grotere woning gaat wonen.

Zo leveren we stukje bij beetje aan woonruimte in, maar vanaf 40 jaar is er een ommekeer te zien. Dan krijgen we juist meer woonruimte. Kinderen gaan uit huis, stellen scheiden en in sommige gevallen overlijdt een partner. Hierdoor krijgen we juist meer woonruimte terug, wat het gemiddelde aantal vierkante meters aan woonoppervlak omhoog doet krikken.

Sommige groepen hebben het voordeel

Er zijn een aantal specifieke groepen in ons land die ruim wonen, zegt het CBS. Zelfstandig wonende alleenstaande of samenwonende 70-plussers hebben het het beste bekeken. Zij wonen op gemiddeld 81 vierkante meter per persoon. Ook mannen wonen naar verhouding ruimer dan vrouwen. Ten minste, tot ze 55 jaar zijn. Hierna hebben vrouwen juist de overhand. Vooral bij 70-plussers wordt het verschil tussen mannen en vrouwen groter.

„Dit komt mogelijk doordat mannen jonger overlijden”, zegt het CBS. „Waardoor vrouwen gemiddeld vaker alleen achterblijven in een woning.” En ben je alleenstaand? Ook dan is de kans op meer woonruimte groter. Alleenstaanden hebben gemiddeld 87 vierkante meter tot hun beschikking.

Huishoudens met kinderen moeten het met de helft minder doen: zij hebben slechts 40 vierkante meter per persoon. Ook zonder kinderen hebben stellen minder woonruimte ten opzichte van alleenstaanden. Gemiddeld gaat het om 65 vierkante meter per persoon.

Alleenstaanden hebben 87 vierkante meter, gezinnen met kinderen 40

Wil je jouw kansen op meer vierkante meters vergroten? Dan doe je er goed aan om te kijken naar de verschillende regio’s in ons land. In Amsterdam ligt het gemiddelde namelijk op 43,5 vierkante meter, terwijl dat in Zuidwest-Friesland op 69,4 meter zit. Ook in Midden-Limburg is het goed vertoeven met gemiddeld 69,8 vierkante meter aan woonruimte.

Mocht je een ondergemiddeld aantal vierkante meters hebben, hoef je gelukkig niet te balen. Je woonoppervlak hoeft helemaal niets te zeggen over je woonplezier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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