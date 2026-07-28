Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Villa van Steven Brunswijk staat op Funda: dit krijg je voor 1,55 miljoen euro

Steven Brunswijk en zijn gezin zijn begin juli naar Spanje geëmigreerd. Daardoor staat hun recent gerenoveerde villa in Tilburg nu te koop op Funda, met een vraagprijs van 1.550.000 euro.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Wat je krijgt voor dat bedrag? Een vrijstaande villa met een perceel van 2165 vierkante meter. Energielabel A, 17 zonnepanelen en 318 vierkante meter aan woonoppervlakte. Oftewel: genoeg ruimte om met de hele schoonfamilie aan tafel te schuiven voor een bourgondische avond.

Steven Brunswijk verruilt Brabant voor Spanje

Het gezin van de cabaretier is toe aan een nieuwe uitdaging. Dat ze emigreren naar Spanje heeft volgens Brunswijk dan ook niks te maken met zijn faillissement van vorig jaar, wat sommige media speculeren. De rechtszaak hierover is inmiddels dan ook afgehandeld. ‘Nederland is goed voor ons geweest’, schreef het koppel begin juli op Instagram.

Daarmee is de Nederlandse woningmarkt een kandidaat rijker, want de vrijstaande woning in Tilburg staat leeg. Handig hoef je in ieder geval niet te zijn, want – zoals de advertentie luidt – de villa is recentelijk ‘gerenoveerd en gemoderniseerd’. Een project van zo’n vijf jaar, en dat wordt jou maar weer bespaard.

Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij

Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij

Groene vingers en een Brabantse mancave

Hier in Tilburg koop je feitelijk niet één, maar twee woningen. De hoofdwoning, ingericht met een mix van landelijk en industrieel, bestaat uit 260 vierkante meter aan woonoppervlakte. Waar die overige 58 meter dan zijn? In het gastenverblijf. Ja, je kunt er een gezin in kwijt, je kunt er een praktijkruimte van maken of mantelzorg creëren. Maar het jezelf toebedelen tot mancave is ook helemaal oké.

Wat je verder nog ‘krijgt’, voor anderhalf miljoen? Een gigantische tuin. Je hoeft niet meer naar de supermarkt, want de groentes kweek je gewoon in je eigen moestuin. Genoeg ruimte voor een kippenren, en wie weet – ligt er in de vijver nog een visje of twee op je te wachten. Bespaart je weer wat kosten, niet waar?

Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij

Foto: De Laat Makelaardij Foto: De Laat Makelaardij

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

Reacties