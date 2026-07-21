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Starters willen plotseling minder graag een huis kopen: ‘Ze schatten hun kansen realistischer in’

41 procent van alle starters op de Nederlandse woningmarkt wil op dit moment minder graag een eigen huis kopen dan aan het begin van dit jaar. Als de woningen veel goedkoper worden, verandert dat de zaak.

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Dat blijkt uit de Startersbarometer Q2 2026 van Viisi Hypotheken, een periodiek onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders tussen de 22 en 40 jaar. Alle deelnemers hebben uiteraard geen koopwoning. Exact de helft van alle respondenten zegt momenteel zelfs blij te zijn dat ze geen eigen huis hebben.

Als starters in deze tijd wel een huis kopen, dan brengen zij – als zij single zijn – gemiddeld 63.000 euro eigen geld mee. Deze maand bleek dat dat bedrag een record is, schreef Metro.

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Dertigers hebben geen drang meer om een eigen huis te kopen

Een half jaar geleden kochten starters nog maar al te graag een eigen huis, ondanks de hoge prijzen. Dat is zes maanden later plotseling helemaal anders. Vooral dertigers lijken te zijn bekomen van de ergste drang rond het kopen van een eigen huis. Zo zegt 43 procent van hen minder enthousiast te zijn over het vooruitzicht van een eigen huis. 51 procent is tevreden met het feit dat zij nog geen huis hebben gekocht.

Sterker nog: ruim twee derde van alle ondervraagde dertigers stelt in de huidige markt zelfs helemaal niet (meer) te willen kopen. „Het lijkt erop dat starters hun kansen op de woningmarkt steeds realistischer inschatten en daar ook conclusies aan hangen”, zegt Hergen Dutrieux van Viisi Hypotheken. „Het is gemakkelijk om je door de huidige situatie uit het veld te laten slaan, maar vergis je niet. Wat niet is, kan nog komen. Soms maakt een relatief kleine verandering van je inkomen, woningaanbod en/of woningprijs al het verschil tussen wel óf niet kopen.”

Starters willen dat huizen 30 procent goedkoper worden

Om in de toekomst toch hun slag te kunnen slaan met het kopen van een eigen huis, moet er voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse starters eerst een stevige correctie van de huizenprijzen plaatsvinden. Zo zegt bijna een kwart van de ondervraagden pas serieus kans te maken bij een prijsdaling van minstens 30 procent. Toch schreef Metro eerder ook dat starters voor het kopen van een eigen huis over het algemeen meer geld lenen dan doorstromers.

Uit het onderzoek blijkt dat nog maar 18 procent van alle Nederlandse starters in het aankomende jaar zijn eerste huis verwacht te kopen. Ongeveer een half jaar geleden bedroeg dit nog bijna een kwart van hen. Het aandeel respondenten dat denkt dat hun positie op de woningmarkt op korte termijn verbetert, nam licht toe: van 8 procent in het vierde kwartaal van 2025 naar 12 procent nu.

Eigen huis als droom niet zomaar afgeschreven

Dutrieux: „Dat het enthousiasme over een eigen huis kopen iets lijkt te zijn bekoeld, betekent niet dat starters hun koopdroom volledig hebben afgeschreven. Maar liefst 40 procent van alle respondenten zou, ondanks alles, nog altijd het liefst zo snel mogelijk zijn slag slaan op de woningmarkt. Met dank aan de uitpondgolf (als verhuurders of vastgoedbeleggers hun woningen verkopen, red.) hebben starters tegenwoordig weer iets te kiezen. Daartegenover staat een grote groep voor wie een koopwoning letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar is geworden. Omdat huren voor hen het enige overgebleven alternatief is, is de verkoop van huurwoningen echter eerder slecht dan goed nieuws.”

Meer lezen over de woningmarkt? In deze stukken helpen we je op weg:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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