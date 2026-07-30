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Goedkope studentenkamers verdwijnen ook buiten de Randstad: huur stijgt in sommige steden met ruim 20 procent

Wie hoopt buiten de Randstad goedkoper te wonen, is steeds slechter af. Nieuwe cijfers van Kamernet laten zien dat studentenkamers in meerdere studentensteden juist veel sneller in prijs stijgen dan gemiddeld.

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Zo is er in Eindhoven een stijging te zien van bijna 23 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Maastricht stegen de huurprijzen met ongeveer 16 procent, in Tilburg met ruim 11 procent en in Enschede met meer dan 10 procent. Een verklaring voor deze stijgingen heeft Kamernet niet.

Enschede blijft met 388 euro voor een kamer de goedkoopste studentenstad

Ondanks de prijsstijging is Enschede nog wel steeds de goedkoopste stad om een studentenkamer te huren, met een gemiddeld bedrag van 388 euro. Daarna volgen Ede (455 euro) en Leeuwarden (465 euro). De toename van de prijzen buiten de Randstad is groter dan gemiddeld. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat steeds meer studenten langer thuis blijven wonen. Landelijk stegen de huurprijzen met iets meer dan 6 procent naar 643 euro per maand.

Duurste stad voor een studentenkamer

Opvallend genoeg zijn de prijzen in Amsterdam, de duurste stad voor een studentenkamer, ongeveer gelijk gebleven. Voor een kamer in de hoofdstad betaal je gemiddeld zo’n 950 euro per maand. Ook in Haarlem zijn de huurprijzen stabiel gebleven en in Den Haag was zelfs een lichte daling te zien. In Utrecht betaal je gemiddeld 775 euro voor een kamer, waarmee dit na Amsterdam de duurste stad is om een studentenkamer in te huren.

Kamernet baseert zich op kamers en appartementen in zeventien studentensteden, die in april, mei en juni via de site te huur werden aangeboden.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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