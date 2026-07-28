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Ondanks hoge huizenprijzen worden er dit jaar waarschijnlijk meer huizen verkocht dan ooit: hoe kan dat?

Wie dacht dat de hoge huizenprijzen kopers massaal afschrikken, komt bedrogen uit. Volgens ING stevent Nederland dit jaar juist af op een recordaantal woningverkopen. De bank verwacht dat er in 2026 zo’n 245.000 huizen van eigenaar zullen wisselen, meer dan ooit eerder.

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Dat is opvallend, omdat huizen nog altijd duur zijn. Toch zijn er volgens ING meerdere redenen waarom de woningmarkt juist nu zo veel transacties laat zien.

Meer huizen te koop in 2026

De belangrijkste verklaring is dat het aanbod is toegenomen. Steeds meer bestaande woningen worden te koop gezet, wat erop wijst dat huiseigenaren vaker doorstromen naar een andere woning. In het tweede kwartaal kwamen 59.000 woningen op de markt, zo’n 3 procent meer dan een jaar eerder.

Ook beleggers spelen een rol. Zij verkopen nog altijd veel huurwoningen. Volgens ING was in het afgelopen kwartaal ongeveer één op de zes nieuw aangeboden koopwoningen een voormalige huurwoning. Hoewel de bank verwacht dat die verkoop later dit jaar wat afneemt, blijft het aanbod volgens de economen relatief groot.

Kopers kunnen meer lenen

Ondanks de hoge huizenprijzen is de financiële ruimte van veel kopers gegroeid. De lonen blijven stijgen en starters brengen vaker eigen geld mee bij de aankoop van een woning. Ook krijgen zij in sommige gemeenten financiële steun.

Daardoor kunnen veel huishoudens de hogere huizenprijzen nog steeds betalen, waardoor de vraag naar koopwoningen groot blijft.

Huizen worden nog duurder, maar minder hard

Dat betekent niet dat de prijzen blijven stijgen zoals vorig jaar. Juist doordat er meer woningen beschikbaar zijn, hebben kopers meer keuze en wordt er gemiddeld minder vaak overboden.

ING verwacht daarom dat koopwoningen dit jaar gemiddeld zo’n 3 procent duurder worden. Vorig jaar bedroeg de prijsstijging nog ongeveer 9 procent. Voor 2027 rekent de bank op een verdere afvlakking naar 1,5 procent.

Ook de hogere hypotheekrente speelt daarbij een rol. Door de gestegen rente kunnen kopers minder lenen en vallen de maandlasten hoger uit. Volgens ING zorgt dat, samen met een voorzichtiger sentiment onder woningzoekers, ervoor dat de huizenprijzen minder hard oplopen.

Record ondanks woningtekort

Dat er waarschijnlijk een recordaantal woningen wordt verkocht, betekent niet dat de krapte op de woningmarkt is verdwenen. Volgens ING blijft de vraag naar koopwoningen groot door het aanhoudende tekort aan woningen.

Het huidige record stamt uit 2017, toen 242.000 woningen werden verkocht. Voor dit jaar verwacht ING dat dat aantal wordt overtroffen met ongeveer 245.000 verkochte huizen. Volgend jaar zal het aantal transacties naar verwachting weer iets teruglopen, onder meer omdat minder voormalige huurwoningen in de verkoop worden gezet.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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