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Voor het eerst lijkt 100.000 nieuwe woningen haalbaar: dit moet er nog gebeuren voordat het lukt

Voor het eerst lijkt de bouw van bijna 100.000 woningen in één jaar haalbaar. Nieuw onderzoek voor het ministerie van Volkshuisvesting wijst op een omslag, maar experts zien ook risico’s die de groei kunnen afremmen.

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Dat aantal nieuwe woningen is al jaren de ambitie van de overheid en lijkt volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting voor het eerst ‘haalbaar’. Maar hoe worden die woningen precies gerealiseerd?

ABF Research: waarom 99.700 woningen nu wél haalbaar lijken

Om precies te zijn gaat het om 99.700 woningen, berekende onderzoeksbureau ABF Research. Maar waarom lijken die circa 100.000 woningen nu ineens wél realistisch? De realisatie daarvan komt in zicht omdat het aantal afgegeven bouwvergunningen vanaf oktober 2023 sterk is gestegen. Het duurt gemiddeld 27 maanden vanaf de toekenning van een vergunning voor een huis klaar is. Dat betaalt zich volgend jaar het meest uit.

Woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan (D66) is blij met dit nieuws. „Het komt nu aan op doorzetten. Want iedereen weet: de laatste meters tellen het zwaarst. Daarom alles op alles zetten om deze cijfers zo snel mogelijk werkelijkheid te laten worden”, zegt ze tegen RTL Nieuws.

🏠 Wat voor maatregelen neemt het kabinet om de woningcrisis op te lossen? Om te zorgen dat er snel meer huizen bijkomen in Nederland, is een zogenoemde Taskforce Versnelling Woningbouw in het leven geroepen. Dit is een samenwerking tussen verschillende ministeries, met als doel een gestroomlijnde realisatie van huizen. Daarnaast wil de minister van Wonen de doorlooptijd van het ontwerp- en vergunningentraject halveren van acht naar vier jaar, schreef Metro al eerder. Het kabinet zet ook nadrukkelijk in op prefab woningen. De woningen uit de fabriek moeten het mogelijk maken om sneller, op grotere schaal en met minder afhankelijkheid van arbeidskrachten te bouwen. Bovendien wil minister Boekholt–O‘Sullivan de Wet betaalbare huur versoepelen. Het door het vorige kabinet ingevoerde puntensysteem voor de middenhuur, op basis waarvan de hoogte van de huur bepaald wordt, krijgt een aanpassing. Daarmee moet verhuren aantrekkelijker worden.

Woningbouw versnellen: gaat dat lukken?

Het optimisme van de minister is waarschijnlijk toch niet helemaal terecht. Vanaf 2027 zal de woningbouw namelijk naar verwachting weer afnemen door minder afgegeven bouwvergunningen en de gestegen rente. Daarnaast kunnen netcongestie en de stikstofproblematiek de bouw verder vertragen.

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Ondanks de vele extra woningen, is het woningtekort nog altijd groot. Het neemt wel iets af: van 4,8 procent in 2025 naar 4,6 procent in 2026. Dat komt vooral doordat de bevolking minder hard is gegroeid dan verwacht. In totaal komen we in Nederland nog steeds 384.000 woningen tekort. Het streefpercentage van het kabinet is 2 procent, daarvoor zijn per direct 213.000 extra woningen nodig. Maar de verwachting is dat dat pas in 2041 wordt gehaald.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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