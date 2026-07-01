Voor het eerst lijkt 100.000 nieuwe woningen haalbaar: dit moet er nog gebeuren voordat het lukt
Voor het eerst lijkt de bouw van bijna 100.000 woningen in één jaar haalbaar. Nieuw onderzoek voor het ministerie van Volkshuisvesting wijst op een omslag, maar experts zien ook risico’s die de groei kunnen afremmen.
Dat aantal nieuwe woningen is al jaren de ambitie van de overheid en lijkt volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting voor het eerst ‘haalbaar’. Maar hoe worden die woningen precies gerealiseerd?
ABF Research: waarom 99.700 woningen nu wél haalbaar lijken
Om precies te zijn gaat het om 99.700 woningen, berekende onderzoeksbureau ABF Research. Maar waarom lijken die circa 100.000 woningen nu ineens wél realistisch? De realisatie daarvan komt in zicht omdat het aantal afgegeven bouwvergunningen vanaf oktober 2023 sterk is gestegen. Het duurt gemiddeld 27 maanden vanaf de toekenning van een vergunning voor een huis klaar is. Dat betaalt zich volgend jaar het meest uit.
Woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan (D66) is blij met dit nieuws. „Het komt nu aan op doorzetten. Want iedereen weet: de laatste meters tellen het zwaarst. Daarom alles op alles zetten om deze cijfers zo snel mogelijk werkelijkheid te laten worden”, zegt ze tegen RTL Nieuws.
Woningbouw versnellen: gaat dat lukken?
Het optimisme van de minister is waarschijnlijk toch niet helemaal terecht. Vanaf 2027 zal de woningbouw namelijk naar verwachting weer afnemen door minder afgegeven bouwvergunningen en de gestegen rente. Daarnaast kunnen netcongestie en de stikstofproblematiek de bouw verder vertragen.
Ondanks de vele extra woningen, is het woningtekort nog altijd groot. Het neemt wel iets af: van 4,8 procent in 2025 naar 4,6 procent in 2026. Dat komt vooral doordat de bevolking minder hard is gegroeid dan verwacht. In totaal komen we in Nederland nog steeds 384.000 woningen tekort. Het streefpercentage van het kabinet is 2 procent, daarvoor zijn per direct 213.000 extra woningen nodig. Maar de verwachting is dat dat pas in 2041 wordt gehaald.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- De Spaarrekening van Joost (23): ‘Er staat 127.000 euro op’
- Albert (54) stak zijn spaargeld in een Frans vakantiehuis voor de verhuur: ‘Nu leg ik iedere maand geld bij’
- Is dure shampoo echt beter? Keuringsdienst komt met verrassend advies over de eerste 5 ingrediënten
- Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven betalen een te hoge energierekening, kosten kunnen eenvoudig worden teruggedrongen
- Onderzoekers verklaren waarom je 3 minuten vóór je wekker wakker wordt: ‘Geen puur toeval’