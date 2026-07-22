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Nieuwe berekening laat zien: met deze 5 beroepen koop je als alleenstaande nog een huis

De Hypotheekshop berekende welke hypotheek alleenstaanden met vijf veelvoorkomende beroepen kunnen krijgen. Ondanks de hoge huizenprijzen blijken verpleegkundigen, docenten en politieagenten nog altijd kansen te hebben op de koopmarkt.

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Voordat we aan het rijtje met woningen beginnen, is het goed om een aantal dingen op te helderen. Voor het onderzoek is uitgegaan van de gemiddelde bruto basissalarissen per maand volgens vacaturesite Indeed. De daadwerkelijke inkomens kunnen hoger of lager uitvallen door toeslagen, bonussen, werkervaring, cao-afspraken en het aantal gewerkte uren.

Bovendien is elke hypotheekaanvraag anders. Een studieschuld maakt bijvoorbeeld al een groot verschil voor je hypotheek, evenals de meest actuele hypotheekrente en zaken zoals startersleningen. Dit lijstje is dus een indicatie, en geen harde verzekering voor een woning.

Stewardess: wat koop je nog met 150.500 euro aan hypotheek?

Gemiddeld bruto per maand: 2667 euro

Jaarinkomen: 32.010 euro

Maximale hypotheek: 150.500 euro

Een avontuurlijk beroep waarbij je vrij vaak van huis bent. Met dit inkomen ben je aangewezen op het lagere segment van de woningmarkt. Wil je in een grotere stad als Utrecht wonen, dan levert je salaris je een ontzettend compacte studio op. Zeker niet groot, maar soms geldt: een woning is een woning.

Vind je het niet erg om buiten de Randstad te wonen? Dan kun je in Groningen een knus appartement middenin de stad vinden. In Breda vang je op het moment helaas bot. Er is op het moment van zoeken niks te vinden binnen dit budget. De regionale verschillen zijn dus meteen voelbaar en best groot.

Kijk hier naar de zeer compacte studio in Utrecht.

Dit is het knusse appartement in Groningen.

Politieagent: hoeveel krijg je voor 191.000 euro?

Gemiddeld bruto per maand: 3434 euro

Jaarinkomen: 41.208 euro

Maximale hypotheek: 191.000 euro

Met een paar honderd euro meer aan maandsalaris kom je al een heel stuk verder in de woningmarkt. Zowel in Utrecht als Groningen kun je jouw nieuwe parel vinden. Wil je waar voor je geld, dan doe je er het beste aan om in Groningen te kijken. Daar krijg je er namelijk wat extra vierkante meters bij, ten opzichte van Utrecht. De studio in Utrecht is namelijk opnieuw érg compact.

Kijk hier naar nog een zeer compacte studio in Utrecht.

Kijk hier naar de historische woning in Groningen.

Verpleegkundige: in drie steden nog kans op een koopwoning

Gemiddeld bruto per maand: 3683 euro

Jaarinkomen: 44.196 euro

Maximale hypotheek: 203.500 euro

Goed nieuws voor verpleegkundigen: zij kunnen in alle drie de onderzochte steden kans maken op een leuke woning. Opnieuw verschilt wat je voor dat budget kunt kopen sterk per regio, al zijn het allemaal keurige woningen met een goed energielabel. Een woning met schattige vide, een adres in een appartementencomplex of een woning in een rijtjeshuis. Het kan allemaal.

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Docent: vanaf dit salaris worden de verschillen écht zichtbaar

Gemiddeld bruto per maand: 4655 euro

Jaarinkomen: 55.860 euro

Maximale hypotheek: 251.400 euro

Docenten: de ruggengraat van de maatschappij. Bij dit salaris ga je het verschil in woningen pas écht goed voelen. In Utrecht blijft het bij een appartement, maar in Breda en Groningen kun je kiezen uit ruimere opties: vaak ook nieuwer en met een fijner energielabel. We geven nu dus een aantal aanraders, maar ga zelf ook eens op onderzoek uit op Funda. Het levert je misschien meer op dan je denkt.

Advocaat: een hoger inkomen opent veel meer deuren

Gemiddeld bruto per maand: 5657 euro

Jaarinkomen: 67.884 euro

Maximale hypotheek: 306.950 euro

En dan de absolute spekkoper onder de geanalyseerde beroepen: bij dit inkomen gaat er echt een andere deur open. In Utrecht kun je kiezen tussen ruime appartementen, maar in Groningen ligt er zelfs een eengezinswoning met tuin binnen bereik. Nog steeds het bewijs dat locatie minstens zo veel bepaalt als je loonstrookje.

Check deze gezellige eengezinswoning in Groningen.

Of wat dacht je van dit lichte appartement in Utrecht?

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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