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Hypotheekrente blijft opvallend laag: volgens De Hypotheekshop betalen spaarders daar mogelijk de rekening voor

De hypotheekrente is de afgelopen jaren relatief laag gebleven, terwijl geldverstrekkers steeds minder verdienen aan nieuwe hypotheken. Toch blijven vooral grote banken fel concurreren om nieuwe klanten. Hoe kan dat?

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Volgens een analyse van De Hypotheekshop ligt de brutomarge op nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en tien jaar rentevast in 2025 en 2026 ongeveer 40 procent onder het langjarige gemiddelde.

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Waarom verdienen banken minder aan nieuwe hypotheken?

De hypotheekmarge is het verschil tussen de rente die een klant betaalt en de kosten die een bank zelf maakt om geld aan te trekken. Die marge staat al jaren onder druk, onder meer doordat er steeds meer aanbieders actief zijn op de hypotheekmarkt.

Verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiers zijn de afgelopen tien jaar toegetreden, waardoor de concurrentie flink is toegenomen. Volgens De Nederlandsche Bank heeft dat vooral geleid tot lagere marges op annuïteitenhypotheken.

Een lage brutomarge betekent overigens niet automatisch dat een hypotheek verliesgevend is. Operationele kosten, risico’s en andere inkomsten spelen daarbij ook een rol.

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Hoe compenseren banken de lage hypotheekmarges?

Volgens De Hypotheekshop, die eerder al aanvragen voor een familiehypotheek zag exploderen, kijken banken veel breder dan alleen de hypotheek. Wie een hypotheek afsluit, opent vaak ook een betaalrekening, zet spaargeld weg of sluit verzekeringen of beleggingsproducten af bij dezelfde bank.

Daardoor kan een bank genoegen nemen met een lagere opbrengst op de hypotheek zelf, als de totale klantrelatie voldoende oplevert. De hypotheek fungeert daarmee ook als een manier om nieuwe klanten aan zich te binden.

Waarom helpt een lage spaarrente banken?

Een ander voordeel voor grote banken is dat zij een groot deel van hun hypotheken financieren met spaargeld van klanten.

Omdat de spaarrente in Nederland relatief laag blijft en veel consumenten niet overstappen naar een andere bank, beschikken grote banken over een stabiele en relatief goedkope financieringsbron. Dat maakt het eenvoudiger om concurrerende hypotheekrentes aan te bieden.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt speelt de beperkte concurrentie op de spaarmarkt daarbij een rol.

Aflossingsvrije hypotheek levert meer op

Ook aflossingsvrije hypotheken leveren banken meer op dan annuïtaire hypotheken. Gemiddeld ligt de rente op een aflossingsvrije hypotheek ongeveer 0,30 procentpunt hoger. Dat verschil is het afgelopen halfjaar verder opgelopen.

Die hogere rente biedt geldverstrekkers extra ruimte om de lagere marges op andere hypotheekvormen deels op te vangen.

Daarnaast hebben banken de voorwaarden voor aflossingsvrije hypotheken dit jaar op sommige punten aangescherpt. Toezichthouders waarschuwen al langer voor de risico’s, omdat deze leningen aan het einde van de looptijd volledig moeten worden afgelost.

Waar moeten consumenten behalve de rente nog op letten?

Voor consumenten is een lage hypotheekrente aantrekkelijk, maar volgens De Hypotheekshop is dat niet het enige waar je op moet letten. Ook de voorwaarden, de flexibiliteit en de mogelijkheden om de hypotheek later aan te passen of mee te verhuizen kunnen grote verschillen maken.

De Hypotheekshop wijst er bovendien op dat de concurrentie op de hypotheekmarkt consumenten weliswaar voordeel oplevert, maar dat daar mogelijk een keerzijde aan zit. De organisatie zegt: „De consument profiteert van de concurrentie op de hypotheekmarkt, maar betaalt mogelijk een deel van dat voordeel terug via een lage spaarrente. Daarom moet niet alleen de hypotheek regelmatig worden vergeleken, maar ook het spaargeld.”

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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