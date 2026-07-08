Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gemiddelde single starter brengt 63.000 euro mee in zoektocht naar woning: ‘Recordbedrag’

Hoewel er minder hypotheekaanvragen werden gedaan in het tweede kwartaal van 2026, moesten single starters nooit eerder zoveel eigen geld neerleggen voor een woning als nu. Ze brachten gemiddeld ruim 63.000 euro eigen kapitaal mee in de zoektocht naar een huis. „De betaalbaarheid van koopwoningen blijft echter onder druk staan.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De woningmarkt blijft stunten en dat is zeker voor starters het geval, blijkt uit cijfers die het Hypotheken Data Netwerk (HDN) deelt. Hoewel er in vergelijking met vorig jaar 5 procent minder hypotheken zijn aangevraagd, blijft de betaalbaarheid van woningen een ding.

Single starter betaalt bijna een vijfde uit eigen zak

Volgens het HDN zijn single starters in het tweede kwartaal, net zoals het voorgaande kwartaal, de grootste groep kopers. Dit ondanks een daling van 13 procent in het aantal aanvragen ten opzichte van een jaar eerder. Maar er is meer opvallend nieuws.

„Wat opvalt, is de hoogte van de eigen inbreng van deze groep”, zegt het HDN. „Solo kopers brachten gemiddeld 63.663 euro aan eigen geld mee bij de aankoop van een woning. Dat is bijna 12 procent meer dan een jaar geleden en het hoogste gemiddelde bedrag van alle startersprofielen.”

Singles financieren hiermee gemiddeld 18 procent van de woningwaarde uit eigen zak. „Deze ontwikkeling laat zien dat alleenstaande kopers steeds vaker extra financiële ruimte nodig hebben om een woning te kunnen kopen.”

Woningprijzen blijven stijgen

Daarbij is het ook opvallend dat de woningprijzen harder stijgen dan de hypotheken. Het gemiddelde bedrag van een hypotheekaanvraag steeg slechts 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de woningprijzen 5 procent stegen. De gemiddelde woningwaarde steeg volgens HDN naar ruim 532.000 euro.

„Het verschil tussen woningwaarde en hypotheek wordt daarmee steeds groter. Kopers brengen vaker eigen middelen in om de aankoop mogelijk te maken”, zegt het HDN. Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor het aantal hypotheekaanvragen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Minder hypotheekaanvragen door einde van uitpondgolf

Er worden ten opzichte van vorig jaar namelijk minder hypotheekaanvragen gedaan. „De daling van het aantal hypotheekaanvragen hangt samen met meerdere ontwikkelingen. De hypotheekrente liep in het tweede kwartaal op, waardoor de leencapaciteit voor veel kopers afnam.”

Bovendien nam de zogenoemde uitpondgolf af. Er werden in korte tijd massaal huurwoningen verkocht door verhuurders vanwege het ingaan van de Wet betaalbare huur. Destijds verschenen er veel woningen op de markt, maar dat aanbod is iets opgedroogd.

„Het aanbod van betaalbare koopwoningen is beperkter geworden, onder meer doordat het aantal woningen rond de 300.000 euro is afgenomen. De druk op de koopwoningmarkt blijft daardoor groot.”

Doorstromers zijn een belangrijke motor op woningmarkt

Waar het aantal hypotheekaanvragen van starters afnam, steeg het aantal aanvragen van doorstromers juist licht. Vooral verbouwende doorstromers lieten een lichte groei zien. Mede daardoor blijven doorstromers een belangrijke motor op de woningmarkt.

Deze week bleek nog dat er veel minder nieuwbouwwoningen dan verwacht worden verkocht, ondanks dat de druk op de woningmarkt hoog is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties