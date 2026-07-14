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Binnenkijken bij Giel Beelen: voormalige kloosterkapel van 1,1 miljoen euro straalt complete rust uit

Giel Beelen verkoopt zijn voormalige kapelwoning in Haarlem voor 1,1 miljoen euro. Het monumentale pand, ooit onderdeel van een klooster, valt op door historische details en een opvallend rustige inrichting.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Voor 1.100.000 euro krijg je 148 vierkante meter aan woonoppervlakte in Haarlem.

Hoe de voormalige kloosterkapel van Giel Beelen zijn bijzondere sfeer kreeg

Dat het rust uitstraalt, is niet verbazingwekkend: de kapelwoning was vroeger onderdeel van een rooms-katholieke school en klooster. En dat is nog steeds te zien. Doordat de koepel op het westen ligt, kun je de mooiste zonsondergangen aanschouwen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de plafondschilderingen. Creatief van beroep en even inspiratieloos? Pak je yogamatje erbij en staar een paar uur naar boven. Een landelijk balkenplafond valt in het niet bij deze ‘hooggelegen’ kunst. Ja, ook met een minder artistieke levenswijze kun je genieten van deze pracht en praal.

Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars

Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars Foto: Kramer & Partners Makelaars

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Voor 1,1 miljoen euro koop je 148 vierkante meter monumentale rust

Niet gek toch, dat we het huis van de radiodj vergelijken met de ultieme plek voor een yoga-retraite? De inrichting sluit naadloos aan op de vormen en kleuren van de oorspronkelijke woning. Bovendien zijn er zitplekken genoeg. Alleen op de foto’s tellen we er zo’n stuk of negentien.

Het enige wat een beetje buiten de boot valt? Het toilet. Hier geen Balinese vibes, maar een klein vleugje disco. Een stiekeme uitspatting vindt altijd plaats op het kleinste kamertje van het huis. En ook al is het misschien onnodig om mensen te vragen hun handen te wassen na een toiletbezoek, is de boodschap altijd nog beter dan een ‘live, laugh, love’-je.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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