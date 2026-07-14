Binnenkijken bij Giel Beelen: voormalige kloosterkapel van 1,1 miljoen euro straalt complete rust uit
Giel Beelen verkoopt zijn voormalige kapelwoning in Haarlem voor 1,1 miljoen euro. Het monumentale pand, ooit onderdeel van een klooster, valt op door historische details en een opvallend rustige inrichting.
Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?
Voor 1.100.000 euro krijg je 148 vierkante meter aan woonoppervlakte in Haarlem.
Hoe de voormalige kloosterkapel van Giel Beelen zijn bijzondere sfeer kreeg
Dat het rust uitstraalt, is niet verbazingwekkend: de kapelwoning was vroeger onderdeel van een rooms-katholieke school en klooster. En dat is nog steeds te zien. Doordat de koepel op het westen ligt, kun je de mooiste zonsondergangen aanschouwen.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de plafondschilderingen. Creatief van beroep en even inspiratieloos? Pak je yogamatje erbij en staar een paar uur naar boven. Een landelijk balkenplafond valt in het niet bij deze ‘hooggelegen’ kunst. Ja, ook met een minder artistieke levenswijze kun je genieten van deze pracht en praal.
Voor 1,1 miljoen euro koop je 148 vierkante meter monumentale rust
Niet gek toch, dat we het huis van de radiodj vergelijken met de ultieme plek voor een yoga-retraite? De inrichting sluit naadloos aan op de vormen en kleuren van de oorspronkelijke woning. Bovendien zijn er zitplekken genoeg. Alleen op de foto’s tellen we er zo’n stuk of negentien.
Het enige wat een beetje buiten de boot valt? Het toilet. Hier geen Balinese vibes, maar een klein vleugje disco. Een stiekeme uitspatting vindt altijd plaats op het kleinste kamertje van het huis. En ook al is het misschien onnodig om mensen te vragen hun handen te wassen na een toiletbezoek, is de boodschap altijd nog beter dan een ‘live, laugh, love’-je.
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