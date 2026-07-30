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Betaalbare eerste woning vinden? In deze stad maak je de meeste kans

Voor veel starters lijkt een koopwoning inmiddels onbereikbaar. Toch zijn er nog altijd plekken waar je meer kans maakt op een betaalbaar huis. Op basis van factoren als betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid komen deze steden als beste uit de bus.

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Schiedam is volgens de Starters Index 2026 van Financieren.nl de aantrekkelijkste stad voor starters. De stad scoort goed dankzij de relatief betaalbare huizen, het ruime woningaanbod en de vele voorzieningen. Den Haag volgt op de tweede plaats, vooral door het brede aanbod aan woningen en de gunstige betaalbaarheid. Leiden maakt de top drie compleet met een sterke score op betaalbaarheid en leefkwaliteit. Ook Heerlen en Delft behoren tot de best scorende steden in de index.

In deze stad krijg je de meeste woonoppervlakte voor je geld

Maar waar krijg je nu de meeste woonoppervlakte voor je geld? Dit blijkt Heerlen te zijn, met een gemiddelde van 1881 euro per m². Ook in andere regio’s liggen de prijzen relatief laag. In het noorden volgen Leeuwarden (2343 euro) en Assen (2472 euro), terwijl in het zuiden Venlo (2478 euro) en Roermond (2512 euro) de meest betaalbare opties zijn.

Waar heb je het meeste aanbod?

Nu zegt prijs natuurlijk weinig als er simpelweg niets te vinden is. Voor starters is voldoende aanbod minstens zo belangrijk. Als we kijken naar woningen met minimaal twee slaapkamers en een maximumprijs van 470.000 euro (de NHG-grens), dan komt Schiedam als beste uit de bus. Ook in steden als Den Haag en Leiden is het aanbod binnen dit segment nog redelijk ruim.

Meeste voorzieningen in de buurt

Daarnaast is de omgeving natuurlijk ook belangrijk. Wat betreft voorzieningen scoort Leiden het hoogst in de Starters Index. Supermarkten, horeca, winkels, huisartsen en andere dagelijkse voorzieningen liggen daar opvallend vaak op loop- of fietsafstand. Den Haag volgt op de tweede plaats en Delft op de derde plaats. Schiedam en Haarlem maken de top vijf compleet.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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