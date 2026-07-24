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Steeds meer mensen zoeken een levenspartner buiten de liefde: Daisy (36) en Marloes (30) laten zien hoe dat werkt

Daisy (36) en Marloes (30) wonen samen, vieren kerst met elkaars familie en delen hun dagelijks leven met elkaar. Toch zijn ze geen stel. Hun bijzondere vriendschap past volgens psycholoog Eveline Stallaart bij een bredere verandering in hoe we naar relaties kijken.

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Een romantische relatie wordt vaak gezien als de meest vanzelfsprekende manier om een leven mee op te bouwen. Een partner met wie je samenwoont, vakanties viert, een huishouden deelt en met wie je ouder wordt. Maar steeds meer mensen kijken anders naar verbondenheid en zoeken ook buiten de klassieke liefdesrelatie naar een vaste persoon voor het dagelijks leven.

Stallaart: „We zitten vaak vast aan vaste hokjes: een vriendschap is een vriendschap en een liefdesrelatie is een liefdesrelatie. Maar deze twee vrouwen hebben die verwachtingen losgelaten en gekeken naar de vraag: waar voelen wij ons prettig bij?”

Hoe Daisy en Marloes onverwacht gingen samenwonen

Daisy en Marloes hebben elkaar leren kennen tijdens het sporten. Ze trainden jarenlang meerdere keren per week samen, maar hun vriendschap werd pas later echt hecht. Tijdens de coronaperiode kwam Marloes tijdelijk bij Daisy wonen. Dat tijdelijke verblijf veranderde uiteindelijk in een gezamenlijk leven.

„We dachten steeds: hoelang kan die lockdown nog duren? Als we nog één week in hetzelfde bed slapen, is dat ook wel prima”, vertelt Daisy lachend. „Uiteindelijk hebben we negen maanden in hetzelfde bed geslapen.”

Inmiddels wonen ze al zes jaar samen. Hun dagelijks leven lijkt op veel vlakken op dat van een stel. Ze koken samen, sporten samen, plannen afspraken in elkaars agenda en delen een huishouden. Ook zorgen ze samen voor hun hond en katten.

Gekozen familie

Stallaart noemt hun band een vorm van gekozen familie. „Eigenlijk is het een ultieme huisgenoot en een vriendin in één. Je hebt iemand met wie je je dagelijks leven deelt en met wie je een thuis hebt opgebouwd, maar zonder dat daar per se een romantische verwachting aan hangt.”

„Bij de tandarts hebben we een familieaccount”, vertelt Daisy. „Omdat we op hetzelfde adres wonen. Zelfs de tandarts denkt dat we een familie zijn.”

Waarom hun leven zoveel op een relatie lijkt

Hoewel hun leven veel overeenkomsten heeft met dat van partners, ontbreekt de romantische liefde. Juist dat maakt hun band voor buitenstaanders soms moeilijk te plaatsen. „Ik snap wel dat mensen denken: dit lijkt heel erg op een relatie, zonder dat er seks bij is”, zegt Marloes. „Maar dat is eigenlijk precies wat het is.”

Ze beschrijven hun band als vertrouwd en vanzelfsprekend. „Het voelt als thuis”, zegt Marloes. „We kunnen 100 procent onszelf zijn bij elkaar. Het kost nul energie om samen te zijn, maar het levert wel heel veel energie op.”

Volgens Stallaart laat hun verhaal zien dat we soms veel verwachten van een romantische relatie. „We denken vaak dat één persoon alles moet kunnen bieden: liefde, steun, gezelschap, avontuur en een gevoel van thuis. Maar een persoon kan niet aan al die verwachtingen voldoen. Een liefdesrelatie is juist vaak een aanvulling op wat er al bestaat.”

Ook als ze niet samen zijn, blijft de ander aanwezig in hun dagelijks leven. Ze appen de hele dag, ook als ze elkaar thuis al hebben gezien. Toen Daisy langere tijd in Amerika was, merkte Marloes hoeveel ze haar miste. „Als Daisy weg is, merk ik pas hoe belangrijk ze is.”

🏠 Meer alleenwonenden in Nederland Waar Daisy en Marloes op een platonische manier samenwonen, zijn er steeds meer Nederlanders die alleen wonen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het in 2024 om 3,3 miljoen Nederlanders. De grootste groep mensen die alleen woont, zijn vrouwen van 70 jaar of ouder. Het statistiekbureau schat dat in 2070 44 procent van alle huishoudens een alleenstaand persoon is.

Waarom denken mensen dat ze een stel zijn?

De buitenwereld ziet vaak een romantische relatie in hun vriendschap. Familieleden hebben zich meerdere keren afgevraagd of ze echt alleen vriendinnen zijn. „Mijn nichtje wist zeker dat we een stel waren”, vertelt Daisy. „Ze zei tegen mijn moeder: ‘Ze kunnen jou wel voor de gek houden, maar ik weet beter’.”

Dat mensen hun band moeilijk kunnen plaatsen, zegt volgens Stallaart vooral iets over hoe sterk onze ideeën over relaties zijn gevormd. „Als mensen een duo zien dat samenwoont, vakanties plant en elkaars familie kent, vullen ze vaak automatisch in dat het om een romantische relatie gaat. Zij laten juist zien dat je ook zelf een vorm kunt creëren die past bij wat je nodig hebt.”

Een toekomstige partner moet hiermee kunnen omgaan

Een romantische relatie sluiten Daisy en Marloes niet uit. Ze staan er allebei voor open, maar zeggen dat een toekomstige partner wel iets moet toevoegen aan hun leven. „Onze standaarden voor daten zijn hoger geworden”, zegt Daisy. „Alle basisbehoeften die ik uit een relatie zou halen, heb ik eigenlijk al.”

Een partner moet dus begrijpen dat hun vriendschap een vaste plek heeft in hun leven. „Iemand moet accepteren dat dit bestaat”, zegt Marloes. „Dit gaan we niet veranderen.” Dat kan soms lastig zijn. Een ex-date van Daisy vond Marloes bijvoorbeeld vanaf het begin een bedreiging. „Hij zag gewoon hoeveel wij samen deelden.”

Toch is er geen sprake van concurrentie. „Als Daisy verliefd wordt en met iemand wil samenwonen, vind ik dat misschien even niet leuk, maar ik gun het haar wel.”

Psycholoog: ‘We mogen vriendschappen serieuzer nemen’

Volgens Daisy en Marloes laat hun vriendschap zien dat een levenspartner niet altijd een romantische partner hoeft te zijn. „Ik vind het bijzonder dat mensen onze band zo bijzonder vinden”, zegt Daisy. „Want voor ons is dit gewoon hoe ons leven eruitziet.”

Ze denken dat vriendschappen soms worden onderschat. „Veel mensen denken: als je een relatie krijgt, wordt die persoon nummer één en komen vrienden daarna”, zegt Marloes. „Maar ik snap niet waarom een vriendschap minder belangrijk zou zijn dan een liefdesrelatie.”

Stallaart vindt dat vriendschappen meer waardering mogen krijgen. „We mogen vriendschappen net zo hoog op ons lijstje zetten als het zoeken naar een relatie. Ook als je een partner hebt, kun je niet alles bij die ene persoon neerleggen. Een goede vriendin kan bijvoorbeeld een ander soort steun bieden of een ander luisterend oor zijn.”

Voor Daisy en Marloes voelt hun toekomst voorlopig nog steeds gezamenlijk. Misschien met toekomstige partners in de buurt, misschien zelfs op dezelfde plek. Want wat ze vooral hebben gevonden, zeggen ze zelf, is iemand bij wie ze volledig zichzelf kunnen zijn.

„Het voelt als thuis”, zegt Marloes. „En dat is misschien wel het belangrijkste wat je in een relatie met iemand kunt vinden.”

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Geschreven door Anne Tonen Anne studeerde aan de School voor Journalistiek en schrijft het liefst persoonlijke en openhartige verhalen die mensen raken of waarin zij zichzelf herkennen. Ze richt zich vooral op onderwerpen als lifestyle, gezondheid en geld & carrière.

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