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Slecht energielabel kan je tot 16.000 euro extra aan hypotheek kosten, blijkt uit analyse

Een woning met energielabel E, F of G kan over de looptijd van een hypotheek tot ongeveer 16.000 euro duurder uitvallen dan een vergelijkbare woning met label A.

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Dat blijkt uit een analyse van financieel adviesketen Van Bruggen.

Waarom een slecht energielabel tot 16.000 euro extra kan kosten

Bij een gemiddelde hypotheek van 375.000 euro loopt het verschil in bruto hypotheeklasten over een looptijd van dertig jaar op tot ongeveer 12.000 tot 16.000 euro. Volgens Van Bruggen worden de financiële voordelen van een energiezuinige woning steeds groter. Wie verduurzaming uitstelt, kan daardoor op termijn juist duurder uit zijn.

Nederland wil dat alle woningen in 2050 emissievrij zijn. Om dat doel dichterbij te brengen, stimuleren banken mensen om energiezuinige woningen te kopen, door een lagere hypotheekrente te bieden.

Volgens hypotheekexpert Oscar Noorlag van Van Bruggen begonnen enkele geldverstrekkers een paar jaar geleden met een kleine rentekorting voor woningen met energielabel A. Inmiddels biedt ongeveer de helft van de hypotheekverstrekkers zo’n korting. ABN AMRO en ING gaan volgens hem nog een stap verder. Ook woningen met energielabel C en D komen daar in aanmerking voor een lagere rente.

850.000 koopwoningen hebben energielabel E, F of G

Volgens Noorlag werkt die korting in de praktijk ook andersom. „Een rentekorting voor goede labels betekent feitelijk een renteopslag voor woningen met energielabel E, F of G.” Bij ING bedraagt dat renteverschil momenteel 0,2 procentpunt ten opzichte van een woning met energielabel A. Bij ABN AMRO gaat het om 0,16 procentpunt.

De gevolgen kunnen groot zijn. Volgens cijfers uit de Staat van de Volkshuisvesting 2025 heeft bijna 18 procent van de koopwoningen in Nederland energielabel E, F of G. Dat komt neer op ongeveer 850.000 huishoudens.

Volgens Van Bruggen zullen de verschillen de komende jaren waarschijnlijk verder oplopen, omdat steeds meer geldverstrekkers verschillende rentetarieven koppelen aan het energielabel van een woning.

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Verduurzamen levert meer op dan alleen een lagere energierekening

Veel huiseigenaren denken bij verduurzamen vooral aan een lagere energierekening. Volgens Noorlag levert het echter meer op. „Ook hogere hypotheeklasten door een slechter energielabel, de waardestijging van een woning na verduurzaming en beschikbare subsidies worden vaak vergeten.”

Voor isolatiemaatregelen zijn momenteel verschillende subsidieregelingen beschikbaar via gemeenten en de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen huiseigenaren onder voorwaarden gebruikmaken van extra financieringsruimte of een lening via het Nationale Warmtefonds.

Volgens Noorlag is wachten daarom niet altijd verstandig. Wie verduurzaming jarenlang uitstelt, weet niet of de huidige subsidies beschikbaar blijven en profiteert bovendien later pas van lagere energiekosten én mogelijk een gunstigere hypotheekrente.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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