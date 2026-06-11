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Jongste wethouder van Nederland (23): ‘Helft sociale huur gaat naar Waalwijkers, geen voorrang voor statushouders’

In Waalwijk gaan ze het qua woningen helemaal anders doen. Met de jongste wethouder van Nederland aan boord richt Waalwijk de blik op ‘mensen met lokale binding’. Die moeten voorrang krijgen op 50 procent van de sociale huurwoningen; bijvoorbeeld statushouders krijgen die voorrang dus niet.

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In Nieuws van de Dag was Miloš Bokšan gisteravond aanwezig om over het plan voor sociale huurwoningen in Waalwijk te vertellen. Dinsdag wordt hij met zijn 23 jaar geïnstalleerd als wethouder en dan is hij de jongste Nederlandse persoon in die functie. „Anderhalve week of zo, dan word ik door een nog jonger iemand ingehaald.”

Waalwijk wil 50 procent sociale huur naar lokale woningzoekenden

„Ik loop er net als veel leeftijdsgenoten tegenaan dat je geen woning kunt vinden”, zegt de VVD-wethouder (je hoort hem ook in de video hierboven). „Ik zit in de politiek om die dingen op te lossen.” De woningmarkt was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk punt, ook bij de laatste landelijke verkiezingen.

In zijn gemeente vormt Bokšan met de VVD een coalitie met CDA, SGP en Samen Waalwijk. In het coalitieakkoord Nieuwe Koers is opgenomen dat als er sociale huurwoningen vrijkomen, 50 procent daarvan verplicht naar mensen met lokale binding gaat.

Miloš Bokšan: „Dat betekent dat mijn vrienden die bijvoorbeeld in de grote stad zijn gaan studeren, met voorrang een woning kunnen vinden als ze willen terugkomen naar Waalwijk. Of als je in Waalwijk werkt of een opa of oma hebt waarnaar je wilt omkijken. Dat is lokale binding. We trekken het niet alleen door naar sociale huurwoningen, we willen het ook bij de nieuwbouw van koopwoningen invoeren. Op beide vlakken moeten onze inwoners voorrang krijgen.”

Statushouders krijgen geen automatische voorrang op huurwoningen in Waalwijk

Een consequentie van de voorrang voor ‘eigen inwoners’ bij sociale huurwoningen, is dat statushouders daar niet meer terecht kunnen. Landelijk was daar eerder veel om te doen. In maart zette het kabinet een streep door een wet die statushouders niet meer automatisch voorrang op een woning zou geven.

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Hoe doen ze dat met de sociale huurwoningen in Waalwijk dan? Bokšan kan zich beroepen op de gemeentelijke Huisvestingswet. „We willen de voorrang voor statushouders lokaal afschaffen. Dat mag al sinds 2017, dat weten heel veel mensen niet. Sinds 2017 hebben we als gemeente zelf de bevoegdheid om te bepalen wie urgentie krijgt. Statushouders krijgen bij wet niet automatisch voorrang. Als gemeente moeten we elk half jaar een x-aantal statushouders huisvesten, maar de wet schrijft niet voor dat dat in volwaardige sociale huurwoningen moet. Daarom willen wij een doorstroomlocatie ontwikkelen.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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