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Funda verhoogt tarieven fors: woningverkopers betalen tot 536 euro voor extra zichtbaarheid

Funda voert vanaf september nieuwe verkooppakketten in, waardoor huizenverkopers tot honderden euro’s meer kunnen betalen voor extra zichtbaarheid. Tegelijk lanceert het platform AI, waarmee kopers woningen in een andere inrichting kunnen bekijken.

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De veranderingen maken deel uit van een vernieuwde versie van de website, die volgens Funda in september wordt uitgerold. Het bedrijf bevestigt de plannen aan NOS na berichtgeving van RTL Z en het Financieel Dagblad.

Voor verkopers draait het vooral om één vraag: hoeveel extra aandacht krijgt een woning als daarvoor wordt betaald?

Meer zichtbaarheid op Funda voor wie extra betaalt

Wie straks kiest voor een uitgebreider verkooppakket, krijgt meer mogelijkheden om een woning onder de aandacht te brengen. Zo worden advertenties groter weergegeven, kunnen meer foto’s worden toegevoegd en verschijnen woningen prominenter in de zoekresultaten.

Ook de kaart waarop huizen worden gezocht krijgt een nieuwe functie. Daarop worden straks direct de vraagprijzen getoond, vergelijkbaar met de manier waarop hotelboekingssites prijzen op een kaart weergeven. Daardoor kunnen woningzoekers sneller zien welke huizen binnen hun budget vallen.

Volgens Funda spelen de veranderingen in op de behoefte van verkopers om zich beter te onderscheiden op een woningmarkt waar woningen voortdurend met elkaar concurreren om aandacht van potentiële kopers.

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AI van Funda geeft oude woonkamers een nieuwe uitstraling

De meest opvallende vernieuwing zit in het duurste pakket. Daarin komt een zogenoemde ‘virtuele styler’, een functie die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om foto’s van een woning digitaal aan te passen. Potentiële kopers kunnen daardoor zien hoe een woning eruitziet in verschillende woon- en interieurstijlen. Een gedateerde woonkamer kan bijvoorbeeld een modern uiterlijk krijgen, terwijl een leeg huis digitaal wordt ingericht om een beter beeld te geven van de mogelijkheden.

Volgens Funda moet dat het makkelijker maken om door een verouderde inrichting of een minder aantrekkelijke presentatie heen te kijken. Het platform verwacht dat geïnteresseerden daardoor sneller besluiten om een bezichtiging in te plannen.

De AI-functie kent overigens wel grenzen. Grote bouwkundige veranderingen, zoals het verwijderen van muren of het aanpassen van de indeling van een woning, zijn niet mogelijk. Het gaat uitsluitend om visuele aanpassingen aan de inrichting en uitstraling van bestaande ruimtes.

Nieuwe Funda-pakketten kosten 231 tot 536 euro

Het plaatsen van een woning op Funda blijft gratis voor makelaars. In de praktijk kiest volgens het platform echter het overgrote deel van de verkopers voor een aanvullend pakket om een woning extra onder de aandacht te brengen.

Waar nu nog uit twee pakketten kan worden gekozen, komen er straks drie varianten: brons, zilver en goud. Het goedkoopste pakket gaat 231 euro exclusief btw kosten. Voor het meest uitgebreide goudpakket betalen verkopers straks 536 euro exclusief btw. Ter vergelijking: NVM-makelaars betalen momenteel 110 euro voor het goedkoopste pakket. Makelaars die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten, betalen daarvoor nu 215 euro.

Verkopers willen meer duidelijkheid

Volgens Evelien Emondts, manager merkstrategie en reputatie bij Funda, zijn de veranderingen niet alleen bedoeld om woningen beter zichtbaar te maken, maar ook om verkopers meer inzicht te geven in de kosten.

Daarom wordt op de vernieuwde website duidelijker aangegeven welke pakketten beschikbaar zijn, wat ze kosten en welke extra mogelijkheden daarbij horen. Nu zijn die kosten volgens Funda niet altijd expliciet zichtbaar voor verkopers, omdat ze vaak via de makelaar worden doorberekend.

Waarom makelaars kritiek hebben op de nieuwe koers van Funda

Ondanks de uitleg van Funda klinkt er ook kritiek vanuit de makelaarswereld. In het Financieel Dagblad laten verschillende makelaars weten dat zij zich zorgen maken over de koers die het platform inslaat. Sommigen vrezen dat hun rol bij de verkoop van woningen op termijn kleiner wordt. Ook bestaat er kritiek op de hogere tarieven voor de nieuwe verkooppakketten.

Funda benadrukt echter dat de rol van de makelaar onveranderd blijft. Makelaars blijven verantwoordelijk voor het plaatsen van woningen op het platform en het adviseren van verkopers tijdens het verkoopproces. „Die zet nog steeds je huis op Funda en adviseert jou”, aldus Emondts tegen NOS. „Wat verandert, is dat voor huizenverkopers de optie erbij komt om de kosten van het verkooppakket direct via Funda af te rekenen.”

Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die voor 75 procent eigenaar is van Funda, ziet geen gevaar voor de positie van makelaars. Volgens de brancheorganisatie past meer transparantie over tarieven en pakketten juist bij deze tijd.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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