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Nieuwe CBS-cijfers tonen kloof: starters betalen dubbel zoveel woonlasten als langdurige huiseigenaren

Wie als starter een woning huurt in de private sector, is gemiddeld bijna een derde van zijn inkomen kwijt aan wonen. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat deze groep veel zwaarder wordt belast dan andere huishoudens. Zij hadden een hogere woonquote.

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Wel laten de cijfers zien dat de woonlasten voor huishoudens in 2024 gemiddeld wat lager waren dan in 2023.

🏡 Wat is de woonquote? De woonquote is het deel van het inkomen dat een huishouden kwijt is aan woonlasten, zoals huur of hypotheek. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage van het besteedbare inkomen. Verdient een huishouden bijvoorbeeld netto 3000 euro per maand, en betaalt hij of zij 900 euro aan huur of hypotheek, dan is de woonquote 30 procent. Als de woonquote hoger is, betekent dat dat iemand een fors deel van zijn of haar inkomen moet betalen aan huur of hypotheek. Zo blijft er minder geld over voor bijvoorbeeld boodschappen, de energierekening, vervoer en vrije tijd.

CBS: starters hadden hoogste woonlasten in 2024

Starters die een woning huren in de private sector, zijn relatief dus het duurst uit. Zij betaalden in 2024 ruim 31 procent van hun inkomen aan woonlasten. Woningeigenaren die al twintig jaar of langer in hun woning wonen, hebben met 15,2 procent de laagste woonquote.

Hoe hoog de woonlasten percentueel zijn, ligt ook aan hoelang iemand in een bepaalde woning woont, volgens het CBS. Het percentage van ruim 31 procent voor starters in een private huurwoning is gebaseerd op een woonduur tot vijf jaar. Woont iemand minder dan een jaar in een private huurwoning, dan gaat de woonlast voor starters omhoog naar 33,5 procent.

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Eigenaren van een woning betalen met een woonduur tot een jaar 23,4 procent van hun inkomen aan hypotheek, huurders van een woningcorporatie 26,5 procent. Hieronder de woonquote per situatie:

Starters vrije sector: 31 procent

Huurders corporatiewoning: 26,5 procent

Woningeigenaren <1 jaar: 23,4 procent

Woningeigenaren >20 jaar: 15,2 procent

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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