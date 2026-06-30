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Binnenkijken in Villa Morero uit Gooische Vrouwen: wellness, bioscoop en zwembad in huis voor 8,45 miljoen euro

Wat krijg je voor 8,45 miljoen euro? In het geval van Villa Morero uit Gooische Vrouwen: 927 vierkante meter woonoppervlak, een perceel van 4720 vierkante meter, een privéwellness en zelfs een zwembad in huis.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Spijt is voor later. Dus mocht je een paar miljoen in de onderbroekenla hebben liggen, dan kun je die – na belastingaangifte – kwijt in Vinkeveen.

Welke luxe vind je in de privéwellness van Villa Morero?

Een goede binnenkomer, want de hal van deze watervilla is nog groter dan gemiddeld appartement in Amsterdam. Je zou er de Elfstedentocht kunnen schaatsen, en nee, dit is niet overdreven. Uitgekeken op de kroonluchters en zin in ontspanning na je ochtendwandeling door de woning? Dan schaats je verder richting de wellness. Gewoon, op de begane vloer.

Inderdaad, een wellness ín huis. Inclusief binnenzwembad, jacuzzi, stoombad en sauna. Ook geschikt voor een thuisfeestje, lijkt ons zo. Niet iedereen fan van nattigheid? Dan is er ook nog een bar, pokerruimte, wijnkelder, privébioscoop – oh, en een fitnessruimte. Vrienden kunnen met een parkeerplaats voor zo’n 13 auto’s gewoon aan huis parkeren. Maar per boot mag ook, als ie niet langer dan 8 meter is.

Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars

Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars Foto: Hulstkamp Christie’s Makelaars

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Villa Morero het decor van Gooische Vrouwen

Waarom al die luxe? Vraag dat maar aan Martin Morero. Inderdaad, die van Gooische Vrouwen. De watervilla in Vinkeveen is namelijk gebruikt als decor tijdens de opnames van ‘Villa Morero’, een parodie op ‘Villa Felderhof’, waar hij bekende Nederlanders interviewt op het terras aan de Vinkeveense Plassen.

Fans kunnen misschien met hun sloepje langs je achtertuin ‘koersen’, maar de voordeur kunnen ze niet zomaar bereiken. Het elektrische hek, de alarminstallatie en de groene heggen die reiken tot de hemel, zorgen ervoor dat je gewoon in je boxer het huis door danst. Ja, je hebt een imposante raampartij te pakken. Maar gordijnen kunnen dicht hè.

Je bekijkt deze woning verder op Funda.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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