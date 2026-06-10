Beleggers liggen onder vuur, maar zonder hun geld loopt Nederland jaarlijks 4200 huurwoningen mis
Nederland loopt jaarlijks zeker 4200 huurappartementen mis doordat buitenlandse beleggers wegblijven, stelt vastgoedadviseur Capital Value. Juist de partijen die vaak kritiek krijgen, blijken volgens de vastgoedadviseur nodig om nieuwbouwprojecten rond te krijgen.
Als zulke partijen weer worden aangetrokken en opnieuw gaan investeren in woningbouwprojecten, kunnen er dus duizenden woningen bij komen.
Vastgoedbeleggers cruciaal voor Nederlandse woningmarkt
Uit een analyse van Capital Value blijkt dus dat buitenlandse investeerders de afgelopen jaren vrijwel zijn verdwenen uit de Nederlandse markt van woningbeleggers, schrijft RTL Z.
Waar internationale partijen eerder een derde tot de helft van de financiering van nieuwbouwprojecten op zich namen, zijn zij sinds een paar jaar nog maar nauwelijks actief. Volgens het onderzoeksbureau heeft dat directe gevolgen voor de bouw van huurwoningen.
Waarom Nederland duurder lijkt dan andere vastgoedmarkten
De belangrijkste reden dat investeerders zijn vertrokken, is de stijgende marktrente. In 2022 ging die flink omhoog, na jaren van heel lage rente. Daardoor werd lenen ineens duurder en was er veel minder geld beschikbaar om te investeren in vastgoed.
Hoewel de rente inmiddels is gestabiliseerd, komt het internationale kapitaal nog niet echt terug. Dat komt onder andere door de relatief hoge overdrachtsbelasting in Nederland, waardoor het hier duurder is om vastgoed te kopen dan in andere landen. Ook strengere regels en minder mogelijkheden om rente af te trekken spelen mee. Daardoor kiezen buitenlandse investeerders vaker voor andere landen om in te investeren.
Pensioenfondsen botsen op Nederlandse fiscale regels
Ook de voorrangspositie van Nederlandse pensioenfondsen op de markt is buitenlandse partijen een doorn in het oog. Nederlandse fondsen hoeven namelijk onder voorwaarden geen vennootschapsbelasting af te dragen over investeringen in de woningmarkt. Voor buitenlandse partijen geldt dat niet automatisch; zij komen alleen in aanmerking als zij identiek zijn opgezet als Nederlandse fondsen.
Maar hierop zijn de afgelopen jaren al ruim tien investeringspogingen van buitenlandse pensioenfondsen stukgelopen, schreef minister Elanor Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) recentelijk in antwoord op Kamervragen van de VVD.
Wat moet er gebeuren om buitenlands kapitaal terug te krijgen?
Er zijn wel signalen dat internationale beleggers langzaam terugkeren naar de Nederlandse woningmarkt, hoewel dat in de cijfers over 2026 nog nauwelijks zichtbaar is. „Voor de terugkeer van internationaal kapitaal op de Nederlandse woningmarkt is meer nodig”, zegt Arjan Peerboom van Capital Value. „Denk aan een gelijke fiscale behandeling van Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen, het afschaffen van de renteaftrekbeperking en een verdere verlaging van de overdrachtsbelasting naar 6 procent.”
De overdrachtsbelasting werd verlaagd naar 8 procent en het nieuwe kabinet-Jetten heeft al een extra verlaging naar 7 procent beloofd.
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