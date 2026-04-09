Onderzoek laat zien: zelfs met twee keer modaal salaris kun je geen woning kopen

Je zou denken dat je met twee modaal-salarissen een leuk huis kunt kopen, maar dat blijkt vies tegen te vallen. Uit berekeningen van Nationale Vacaturebank en Independer blijkt dat je hier tegenwoordig geen huis meer van kunt kopen. Zelfs met een beroep als huisarts – dat toch goed verdient – is het lastig om in je eentje een huis te kopen.

Voor het onderzoek nam de Nationale Vacaturebank de gemiddelde salarissen van vijf essentiële beroepen onder de loep. Er werd gekeken naar huisartsen, psychologen, docenten, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs.

Salarissen en maximale hypotheek van vijf beroepen

Independer berekende vervolgens op basis hiervan de maximale hypotheek, zonder eigen geld of schulden mee te rekenen. Een modaal inkomen in 2026 komt neer op een bruto jaarsalaris van ongeveer 48.000 euro. Uit cijfers van Nationale Vacaturebank blijkt dat een verpleegkundige in 2026 gemiddeld 43.488 euro bruto verdient. Daarmee kun je zo’n twee ton lenen. Dat komt niet in de buurt van de gemiddelde prijs voor een koophuis. Maar ook met de andere beroepen gaat het lastig zijn:

5 essentiële beroepen De maximale hypotheek in 2026: Huisarts 392.297 euro Psycholoog 252.551 euro Docent 249.547 euro Verpleegster 202.557 euro Vrachtwagenchauffeur 180.854 euro

Twee keer modaal ook lastig

Vrachtwagenchauffeurs hebben het nog zwaarder te verduren op de woningmarkt dan verpleegsters. Zij komen 310.000 euro tekort op basis van hun salaris. Wil je een gemiddelde woning kunnen betalen? Dan red je het zelfs met twee keer modaal niet. Ook als je in je eentje dubbel modaal verdient gaat het lastig worden. Je kunt dan iets meer dan 450.000 euro lenen, maar aangezien de gemiddelde verkoopprijs van een koophuis momenteel bijna 490.000 euro bedraagt, kom je alsnog tekort.

„Wil je een hypotheek krijgen voor dat hele bedrag, dan heb je twee bovenmodale inkomens nodig, zoals bijvoorbeeld bij twee docenten. Maar ook dan lukt het niet altijd. Heb je bijvoorbeeld een studieschuld, lease-auto of persoonlijke lening, dan kun je het ook met twee bovenmodale inkomens mogelijk niet redden”, aldus Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij Independer.

Uitzonderingen

Volgens Independer zijn voornamelijk alleenstaanden de dupe. Uit berekeningen door kopers blijkt dat een alleenstaande tussen de 25 en 34 jaar oud zo’n 275.000 euro kan lenen. Daarmee komt deze groep ruim twee ton tekort voor een gemiddeld koophuis. „Let wel, het gaat daarbij om een gemiddeld koophuis. Er zijn ook regio’s waar de gemiddelde prijs lager ligt, bijvoorbeeld buiten populaire gebieden zoals de Randstad. Dat biedt meer perspectief op een koophuis”, aldus Lankreijer-Kos.

„Tweeverdieners tussen de 25 en 34 jaar oud hebben meer uitzicht op een koophuis. Zij kunnen op basis van hun ingevulde inkomen momenteel gemiddeld bijna 490.000 euro lenen. Maar vergeet niet dat er in deze groep veel kapers op de kust zijn. Dat zorgt voor veel competitie in een toch al krappe woningmarkt.”

Advies voor kopers

Het kopen van een huis zal de komende jaren dan ook moeilijk blijven. Volgens Lankreijer-Kos is het vooral belangrijk dat je zoveel mogelijk eigen geld meebrengt. „Wie de tijd en ruimte heeft om te sparen, doet er goed aan die kans te benutten.” Ook raadt ze aan om zelf actief onderzoek te doen. „Zo bestaan er startersregelingen die jongeren financieel helpen bij het kopen van een huis. Ook kan het lonen om in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs in de regio. Ze zijn vaak goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen daardoor waardevolle tips geven.”

