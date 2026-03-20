Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Studenten de dupe van uitpondgolf: kamertekort loopt op tot 30.000

Door het ‘uitponden’, oftewel het verkopen van huurwoningen, zit de woningmarkt op slot. Daardoor is er vooral minder woonruimte beschikbaar voor studenten. Het tekort aan kamers loopt de komende jaren flink op, tot wel 30.000.

Tot voor kort was het normaal om als student op kamers te gaan. Dat hoorde bij het studentenleven, net als uitgaan en je bij een studentenvereniging aansluiten. Maar zo vanzelfsprekend als dat een aantal jaar geleden was, is dat allang niet meer. Veel jongeren blijven tot in hun dertiger jaren bij hun ouders wonen, puur uit noodzaak en als gevolg van de woningcrisis. Voor veel studenten betekent dit dat zij noodgedwongen langer thuis blijven wonen of hun studie zelfs uitstellen.

Verhuur aan studenten niet meer rendabel

Door de ‘uitpondgolf’, waarbij huurwoningen worden verkocht, de nieuwe Wet betaalbare huur en de voorgestelde wijziging van box 3 is het voor veel verhuurders niet meer voordelig om studentenkamers te verhuren. Metro schreef al eerder over de uitpondgolf, wat inhoudt dat huurwoningen op grote schaal worden verkocht, vaak aan starters. Daardoor komen huurders in de knel.

Dan is er nog de Wet betaalbare huur, die voor deze doelgroep een averechts effect heeft. Als studenten met drie of meer personen ergens wonen, moet er een ‘groepscontract’ worden opgesteld. Dat gaat ten koste van de flexibiliteit.

Voor verhuurders is het niet meer aantrekkelijk om kamers te verhuren, omdat de wet heeft geleid tot aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Dat komt erop neer dat verhuurders niet zomaar hoge huren kunnen vragen, wat in de praktijk wel vaak voorkomt. Het gevolg: verhuurders zetten studentenkamers massaal in de verkoop.

Tekort van 21.500 studentenkamers

Al deze ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat er nu een tekort van zo’n 21.500 studentenkamers is ontstaan. De woningmarkt zit nog altijd muurvast en naar verwachting loopt het tekort aan studentenkamers dit jaar verder op tot tussen de 23.000 en 30.000 kamers, zo blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting.

Kences laat aan NU.nl weten dat regelgeving vaak in de weg zit. Volgens Kences worden studenten hierdoor steeds vaker verdrongen op de woningmarkt. Al jaren doen jongeren er langer over om aan een kamer te komen. Bijbouwen gaat te langzaam. Ook zou het investeringsklimaat in Nederland niet gunstig zijn voor ondernemers, waardoor zij eerder uitwijken naar het buitenland.

Delen, splitsen en optoppen van woningen

Kences pleit voor andere oplossingen om de woningvoorraad beter te benutten voor studenten. Denk daarbij aan het delen, splitsen en optoppen van woningen. Deze maatregelen zorgen voor extra woonplekken. Toch komt bijvoorbeeld het splitsen van woningen in de praktijk vaak niet van de grond, omdat wet- en regelgeving in de weg staat, schreef Metro eerder. Ook zou de mogelijkheid om tijdelijk aan studenten te verhuren moeten worden verruimd, stelt Kences. De organisatie adviseert gemeenten om van studenten een aparte doelgroep te maken, net als senioren.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties