Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet zet streep door voorstel over voorrang statushouders

Het nieuwe kabinet zet een streep door het voorstel om statushouders niet meer automatisch voorrang te geven bij een sociale huurwoning. Woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan werkt aan een nieuwe wet, die volgens haar „wel uitvoerbaar” is.

Het idee achter de wet is dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning, maar dezelfde positie krijgen als andere woningzoekenden. Ze zouden dan geen voorrang meer krijgen puur vanwege hun status, zoals in de huidige situatie wel het geval is.

Vorig voorstel: verbod op voorrang aan statushouders

De vorige woonminister, Mona Keijzer, diende een voorstel in om gemeenten te verbieden om standaard voorrang aan statushouders te verlenen. Hier kwam veel kritiek op, onder meer van de Raad van State. Volgens de nieuwe minister is het sneller om een nieuwe wet te maken dan om de oorspronkelijke wet aan te passen.

In de huidige situatie mogen gemeenten bepalen wie met voorrang een sociale huurwoning krijgt. Voorlopig blijft dit beleid van kracht. Statushouders kunnen dus nog steeds urgentie krijgen, naast mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kampen met gezondheidsproblemen.

‘Flexibele woonlocaties’

Naast de wet wil de minister dat er een convenant komt, waarin gemeenten en andere betrokken partijen vastleggen dat er „flexibele woonlocaties voor statushouders” komen. Mensen met een verblijfsvergunning kunnen dan wel doorstromen vanuit een asielzoekerscentrum.

Ze neemt daarbij een voorbeeld aan alternatieve vormen van huisvesting die je in het land ziet, zoals flexwoningen: kleine woonunits die zo’n 15 jaar ergens staan en daarna kunnen worden verplaatst. Ook woningdelen ziet zij als een mogelijke oplossing. De nieuwe wet moet ingaan zodra er voldoende alternatieve woonvormen zijn geregeld.

Boekholt-O’Sullivan stelt dat het steeds meer knelt dat statushouders voorrang krijgen bij sociale huurwoningen, omdat andere woningzoekenden lang op de wachtlijst staan. Met haar voorstel wil ze de druk op de sociale woningvoorraad verminderen.

Wetsvoorstel PVV ging te ver

Vorig jaar haalde een amendement van de PVV dat nog verder ging, een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze toevoeging op het wetsvoorstel hield in dat statushouders onder geen enkele voorwaarde meer voorrang zouden krijgen, ook niet bij een medische noodsituatie of andere ernstige problemen.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer zich hierin kon vinden, vond oud-minister Keijzer het te ver gaan. Ook een meerderheid van de Eerste Kamer kon zich daar niet in vinden en achtte een extra advies van de Raad van State noodzakelijk.

Reacties