Hypotheekrente stijgt door oorlog in Iran: vooral starters merken dat meteen

Wie een huis wil kopen, merkt het mogelijk al: de hypotheekrente is de afgelopen weken gestegen. En dat heeft alles te maken met de oorlog tussen Iran en andere partijen in de regio. Vooral starters voelen de gevolgen in hun portemonnee.

Volgens ING Research zijn de rentes sinds eind februari opgelopen, doordat ook de rentes op de geld- en kapitaalmarkt zijn gestegen. De belangrijkste rente waarop hypotheekverstrekkers zich baseren, ligt inmiddels zo’n 0,35 procentpunt hoger dan vóór het conflict.

Oorlog drijft hypotheekrente omhoog

De stijging komt niet direct door hypotheken zelf, maar door een kettingreactie. Door de oorlog zijn de energieprijzen flink gestegen. Beleggers verwachten daardoor hogere inflatie én renteverhogingen.

Zo rekenen markten erop dat de Europese Centrale Bank dit jaar mogelijk twee keer de rente verhoogt. Dat zorgt voor hogere langetermijnrentes en die werken weer door in hypotheekrentes.

Starters kunnen minder lenen

Vooral starters krijgen het lastig. Door de hogere hypotheekrente kunnen zij volgens ING ongeveer 3 procent minder hypotheek krijgen.

Dat effect is vooral merkbaar in grote steden en op de nieuwbouwmarkt. Daar zijn relatief veel starters actief en spelen renteveranderingen sneller een rol. Bij nieuwbouw zit er vaak meer tijd tussen aankoop en oplevering, waardoor renteschommelingen meer impact hebben.

Voor mensen die al een huis hebben en willen verhuizen, ligt het anders. Zij kunnen vaak hun oude, lagere rente meenemen naar een nieuwe woning. Daardoor voelen zij de stijging minder direct.

Wat gaat er gebeuren?

Hoe het verder gaat met de hypotheekrente, hangt sterk af van het verloop van het conflict. Een belangrijke factor is de Straat van Hormuz, een cruciale route voor olietransport die momenteel vrijwel afgesloten is.

Als de spanningen aanhouden en de energietoevoer beperkt blijft, verwacht ING dat de rente verder kan oplopen.

