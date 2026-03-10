Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hypotheekrente stijgt door oorlog: dit betekent dat voor kopers

De oorlog in het Midden-Oosten drijft niet alleen de gas- en energieprijzen in Nederland op, ook de hypotheekrente stijgt, na weken van daling.

Maart is historisch gezien de maand waarin geldverstrekkers het meest sleutelen aan hun rentetarieven. Er zijn ongeveer 40 hypotheekverstrekkers in Nederland.

Dalende trend hypotheekrente lijkt ten einde

Sinds begin 2026 daalde de hypotheekrente, onder meer door de daling van de rente op de Nederlandse staatslening en een stabiele inflatie. Bij een lagere hypotheekrente kun je meer lenen voor een huis en heb je lagere maandlasten. Een hogere hypotheekrente is dus minder gunstig voor potentiële huizenkopers.

De dalende trend lijkt ten einde door de oorlog in het Midden-Oosten. De situatie is in razend tempo geëscaleerd na grootschalige aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Daarbij is de Iraanse opperste leider Ali Khamenei om het leven gekomen, maar het regime is nog niet gevallen.

Eerste renteverhogingen binnen

Oscar Noorlag van adviesketen Van Bruggen zegt tegen RTL Z dat hij verwacht dat de dalende trend bij de populaire 10 jaar vaste hypotheekrente deze week stopt. „De eerste renteverhogingen voor deze week zijn alweer binnen.”

De gemiddelde hypotheekrente ligt nu rond de 3,7 procent op basis van een periode van 10 jaar. Dat is nog steeds een stuk lager dan het hoogste punt van de afgelopen jaren. Eind 2023 was de hypotheekrente volgens Independer 4,32 procent.

💶 Wat is hypotheekrente en een rentevaste periode? Hypotheekrente is de vergoeding die je maandelijks aan een bank of geldverstrekker betaalt voor het lenen van geld om een woning te kopen. Een rentevaste periode is een periode waarin de rente voor jou gelijk blijft, zelfs als de rente op de markt stijgt. Er zijn verschillende rentevaste perioden, zoals 1, 5, 10 of 20 jaar. De rente is bij een lange rentevaste periode hoger dan een korte rentevaste periode. Het is dus doorgaans duurder, maar wel veiliger.

Onzekerheid over stijging rente

Tot hoe hoog de rente zal stijgen hangt volgens Noorlag af hoe de oorlog zich verder ontwikkelt. „Het is voorlopig onzeker hoe sterk de hypotheekrentes zich de komende weken ontwikkelen, maar voorlopig zal de trend stijgend zijn in plaats van dalend.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de oorlog met Iran mogelijk snel voorbij kan zijn. Hij benadrukte dat de operatie voor op schema lag en dat de oorlog „zeer binnenkort” opgelost zou kunnen worden. De Europese gasprijs laat vanochtend daardoor net als de olieprijzen een stevige daling zien.

