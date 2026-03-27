Onlinewoonwinkel Fonq is failliet verklaard

Onlinewoonwinkel Fonq is door de rechter failliet verklaard. Dat hebben de curatoren van het bedrijf vrijdag laten weten. Zij kijken momenteel nog of er een doorstart in zit voor Fonq of andere delen van het bedrijf, waaronder ook woonwinkel Naduvi. Zeker circa honderd medewerkers vrezen voor hun baan.

Eerder deze maand werd aan Fonq al uitstel van betaling verleend. De onderneming slaagde er al langer niet in om structureel winstgevend te worden. Onder leiding van een nieuwe directie werd afgelopen jaar wel gewerkt aan verbeteringen. Maar er bleken extra investeringen nodig en daarvoor werd niet voldoende financiering gevonden.

De curatoren werken naar eigen zeggen nog aan verschillende scenario’s „die perspectief bieden op behoud van activiteiten en werkgelegenheid”. Daarover willen ze echter geen nadere mededelingen doen. Wel roepen ze geïnteresseerde partijen die mogelijkheden zien met Fonq opnieuw op zich bij hen te melden. De websites van Fonq en Naduvi zijn nog in de lucht, maar er kunnen geen betalingen meer worden gedaan.

