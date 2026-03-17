Expats vinden veel sneller een huis dan Nederlandse kopers: zo komt dat

Expats doen er gemiddeld ‘maar’ vijf maanden over om in ons land een huis te bemachtigen. Dat is twee maanden sneller dan Nederlanders het voor elkaar krijgen. Hoe doen ze dat toch?

Expats zijn mensen uit het buitenland die tijdelijk in ons land werken. Blijkbaar kunnen zij – of hun bedrijf – gemakkelijker op een huis overbieden, want dat wordt als verklaring gezien voor het feit dat zij relatief snel een woning op de kop tikken. Het geldt voor 77 procent van de expats, tegenover 70 procent van de Nederlanders die op zoek zijn naar een huis. Opvallend misschien: als Nederlanders overbieden, ligt ons percentage gemiddeld hoger dan bij expats.

Laatstgenoemde groep biedt dan weer op meer huizen: gemiddeld 3 (Nederlanders op 2,3).

Expats zijn doortastender ‘dan wij’

Dat staat vandaag allemaal opgetekend in de expatbarometer van Viisi Hypotheken. Voor die barometer over een huis kopen zijn ruim 1900 Nederlanders en 927 expats ondervraagd.

Volgens Andrew Aziz, expat-specialist bij Viisi Hypotheken, zijn expats over het algemeen iets doortastender dan Nederlandse woningzoekers. „Dat moet ook wel, want anders dan Nederlandse kopers kunnen zij niet terugvallen op familie en/of vrienden. Het lagere overbiedingspercentage laat echter zien dat ze niet blind all-in gaan, maar juist een weloverwogen keuze maken. Zij laten zich daarbij goed informeren.”

🏡 Hoeveel expats kopen een huis? Het aantal huizen dat in ons land aan buitenlandse werknemers werd verkocht, was vorig jaar relatief laag, maar nog altijd wel 1,6 procent. Het gaat dan om verkopen via NVM-makelaars. Dat percentage betekende een verdubbeling van het aantal aan expats verkochte huizen in 2020. Kanttekening: in dat jaar stond de wereld door corona wel zo’n beetje stil.

Hoelang in Nederland?

Een derde van alle expats verwacht ten minste tien jaar in zijn of haar net gekochte huis te wonen. 52 procent van alle buitenlandse kopers denkt langer dan twintig jaar in Nederland te blijven. Aziz: „Het beeld dat expats een woning kopen om binnen een paar jaar weer te vertrekken, klopt niet.” Nog een gedachte bij velen, is dat door expats de gemiddelde prijs van een huis wordt opgedreven. Is dat ook zo?

Bij de zoektocht naar een huis laat 61 procent van de buitenlanders zich bijstaan door een aankoopmakelaar. Onder Nederlanders is dat percentage 47 procent. Expats hebben dat over het algemeen nodig. Aziz: „Veel expats zijn nog onbekend met de Nederlandse taal en gebruiken, laat staan dat ze direct onze hypercompetitieve huizenmarkt weten te doorgronden. Een aankoopmakelaar helpt hen niet alleen door de onderhandelingsfase, maar neemt bijvoorbeeld ook bezichtigingen voor zijn of haar rekening. De makelaar verzorgt bovendien de communicatie met de verkopende partij en zorgt ervoor dat alle documentatie in orde is.”

