Woningtekort groeit, huurwoningen worden schaarser en duurder

Wie een huurwoning zoekt, merkt het al: de markt wordt krapper. En dat blijft voorlopig zo. De komende jaren neemt het aantal huurwoningen in Nederland verder af, omdat beleggers en woningcorporaties meer woningen verkopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Capital Value en ABF Research, dat deze week is gepresenteerd in TivoliVredenburg.

Volgens cijfers van het Kadaster zijn in de afgelopen vier kwartalen 26.180 huurwoningen uitgepond. Vooral particuliere beleggers kiezen vaker voor verkoop, onder meer door hogere belastingen en lagere opbrengsten uit verhuur.

Metro schreef eerder al dat makelaars alarm slaan om de afname van huurwoningen op de woningmarkt.

Grote steden voelen de pijn

Ook woningcorporaties doen mee: 83 procent verkoopt vaker bezit om geld vrij te maken voor nieuwbouw en verduurzaming. Dat beeld sluit aan bij waarschuwingen van de Autoriteit Woningcorporaties, die al langer wijst op financiële druk in de sector.

De krimp van het huuraanbod is het sterkst in de grote steden. In Amsterdam daalde het aandeel particuliere beleggers van 7,4 naar 6,2 procent, goed voor zo’n 5000 minder huurwoningen. Juist in deze al oververhitte markten verdwijnt dus aanbod, wat de druk op huurders verder opvoert. Verwacht wordt dat het uitponden ook in 2026 doorgaat; meer dan de helft van de ondervraagde beleggers en corporaties zegt hiermee door te willen gaan.

Huurwoningen vrije sector worden duurder

Minder woningen betekent hogere prijzen. In de vrije sector blijven de huren stijgen, waarschuwt Capital Value. In 2025 steeg de gemiddelde huurprijs van een appartement met 7,7 procent, terwijl het aanbod 22 procent lager lag dan een jaar eerder. Bij nieuwe verhuringen worden zelfs nog grotere huursprongen verwacht.

Woningtekort loopt op

Het bredere plaatje stemt weinig gerust. Het woningtekort bedroeg in 2025 al 4,8 procent van de totale woningvoorraad. Omdat er dat jaar ruim 80.600 huishoudens bijkwamen en er slechts zo’n 70.000 woningen werden toegevoegd, groeit het tekort naar verwachting tot ongeveer 410.000 woningen.

De kabinetsdoelstelling om dat in 2031 terug te brengen naar 2 procent lijkt daarmee onhaalbaar. Volgens de prognoses blijft het tekort dan steken rond 3,9 procent en wordt ook de bouwdoelstelling van 980.000 woningen voor 2030 waarschijnlijk pas in 2032 gehaald.

Miljarden klaar, bouwen huurwoningen blijft lastig

Op papier is er geld genoeg. Beleggers hebben voor de komende drie jaar 27 miljard euro beschikbaar voor investeringen in zorg- en huurwoningen. Toch staan nieuwe projecten onder druk door hoge kosten, netcongestie en onzeker beleid. Arjan Peerboom, CEO van Capital Value, zegt daarover: „Voor corporaties zijn duidelijk meer stimulerende maatregelen nodig van het nieuwe kabinet om de onrendabele top te financieren. Denk daarbij aan het geheel afschaffen van de vennootschapsbelasting in plaats van het oplopende bedrag van 250 miljoen euro vanaf 2028.”

Ook Thijs Konijnendijk van Capital Value wijst op het belang van stabiel beleid: „Het is goed nieuws dat met name Nederlandse institutionele beleggers zo actief investeren in betaalbare huurwoningen. Of dit beschikbare kapitaal de komende drie jaar kan worden aangewend, hangt onder andere af van de stabiliteit van het investeringsklimaat.”

Ouderenwoningen blijven achter

Een extra zorg is de bouw van seniorenwoningen. Slechts 10 procent van de jaarlijkse bouwambitie wordt gehaald, terwijl de vergrijzing snel toeneemt. „Gemeenten spelen een belangrijke rol in het vergroten van het aanbod door meer zorggeschikte woningen als doelstelling op te nemen in nieuwbouwplannen”, aldus Konijnendijk. „Als meer ouderen kunnen verhuizen betekent dat een enorme impuls voor de doorstroming op de woningmarkt.”

