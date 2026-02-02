Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Makelaars zijn duurder: zoveel kost het verkopen van je huis nu

Het afgelopen jaar werden makelaars 10 procent duurder. Het verkopen van een huis kost nu gemiddeld 5800 euro, 1400 euro meer dan vier jaar geleden.

Dat blijkt uit onderzoek van de website Krib.nl. De cijfers uit het onderzoek zijn gebaseerd op 23.000 aanbiedingen die toekomstige verkopers van makelaars ontvingen.

Meerdere verklaringen voor duurdere makelaars

De voor de hand liggende verklaring voor de duurdere makelaars zijn de gestegen huizenprijzen. De gemiddelde huizenprijs in het laatste kwartaal van vorig jaar lag boven de 500.000 euro. Het was voor het eerst dat de grens van een half miljoen euro werd doorbroken.

Toch is de stijging van de makelaarstarieven niet alleen te verklaren door de stijging van huizenprijzen. Het percentage dat makelaars vragen voor de verkoop is namelijk gestegen, van 1,14 procent naar 1,16 procent. Die trend is al zo’n vijf jaar zichtbaar.

🏠 Blijven de huizenprijzen stijgen? De prijzen van koopwoningen blijven dit en volgend jaar stijgen, voorspelden economen van ING, Rabobank en ABN AMRO eerder. Dat de huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, komt vooral door het krappe aanbod. Zo worden niet voldoende nieuwbouwwoningen gebouwd. Ook zijn de inkomens van huishoudens gestegen, waardoor potentiële kopers meer te besteden hebben.

Tijdens de kredietcrisis kwam werken met een vast tarief op, als alternatief voor de klassieke courtage (meestal een percentage van de verkoopsom). Maar dat is lang niet meer zo in trek. In 2025 kozen minder makelaars voor het werken met een vast tarief. Waar voorheen één op de vier makelaars koos voor een vaste vergoeding, kiest nu nog maar één op de vijf makelaars daarvoor.

Duurste steden en makelaars

Uit het onderzoek blijkt verder dat huisverkopers die een NVM-makelaar in de arm nemen, het duurst uit zijn. Gemiddeld vraagt een NVM-makelaar 500 euro meer dan een makelaar van Vastgoed Nederland of een onafhankelijke makelaar.

Het meeste geld zijn verkopers kwijt in Amstelveen. Daar kost het gemiddeld 7200 euro om een makelaar in te schakelen. Dat is bijna twee keer zoveel als in de goedkoopste stad van Nederland: Heerlen, waar het veropen van een huis 3700 euro kost. Van de vier grote steden is Amsterdam het duurst. In de hoofdstad rekent een makelaar gemiddeld 6600 euro voor een verkoop.

De tarieven voor aankoopmakelaars stijgen ook. Gemiddeld kost het inschakelen van een aankoopmakelaar nu 4400 euro, 13 procent meer dan vorig jaar.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties