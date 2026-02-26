Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Investeerders verkopen ruim 65.000 huurwoningen in 2025: wat betekent dat voor huurders en kopers?

De verkoopgolf op de woningmarkt houdt aan. In 2025 deden investeerders afstand van ruim 65.000 huurwoningen. Alleen al in het laatste kwartaal gingen meer dan 20.700 huizen in de verkoop, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Tegelijkertijd kochten beleggers vorig jaar zo’n 27.000 woningen aan. Het verschil tussen kopen en verkopen wordt daarmee steeds groter. Maar wat merk jij daarvan als huurder of als (aspirant) koper?

Minder huurwoningen beschikbaar

Voor huurders is het nieuws minder rooskleurig. Woningen die worden verkocht, verdwijnen meestal uit de huurmarkt. Ze worden vaak gekocht door mensen die er zelf in gaan wonen.

Dat heeft onder meer te maken met de Wet betaalbare huur, die sinds juli 2024 geldt en de middenhuur via een puntensysteem reguleert. Verhuurders stellen dat verhuren daardoor minder aantrekkelijk is geworden. Ook de hogere overdrachtsbelasting sinds 2020 wordt genoemd als reden om te verkopen.

Of er per saldo meer betaalbare middenhuur is bijgekomen, is nog niet duidelijk. Feit is wel dat het aandeel woningen in handen van investeerders daalt: begin 2026 was dat 9 procent van de totale woningvoorraad, tegen 9,4 procent begin 2024. Voor huurders kan dat betekenen: minder aanbod, zeker in de grote steden.

Wat is de Wet betaalbare huur? De Wet betaalbare huur is een regeling die sinds 1 juli 2024 van kracht is en ervoor moet zorgen dat huurwoningen in het middensegment betaalbaar blijven. Waar voorheen vooral sociale huurwoningen onder strenge regels vielen, geldt nu ook voor veel middenhuur een maximale huurprijs. Die prijs wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem, waarbij onder meer de grootte van de woning, het energielabel, de WOZ-waarde en de voorzieningen meetellen. Op basis van het aantal punten wordt vastgesteld hoeveel huur een verhuurder maximaal mag vragen. De wet is ingevoerd na jaren van kritiek op snel stijgende huren, vooral in steden. Het doel is om middeninkomens meer bescherming te bieden. Gemeenten kunnen ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Tegelijkertijd klinkt er vanuit investeerders kritiek: zij stellen dat verhuren minder rendabel is geworden en verkopen daarom vaker hun woningen. Dat heeft weer gevolgen voor het aanbod op de huurmarkt.

Meer kansen voor kopers

Voor mensen die een huis willen kopen, opent de verkoopgolf juist deuren. Steeds vaker worden voormalige huurwoningen gekocht door eigenaar-bewoners. Landelijk ging 16 procent van de verkochte investeerderswoningen naar iemand die er zelf gaat wonen. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ligt dat aandeel zelfs rond de 28 procent.

Opvallend is ook het prijsverschil. Wie in 2025 een voormalige huurwoning kocht, betaalde gemiddeld flink minder dan iemand die een huis kocht van een andere eigenaar-bewoner. Buiten de grote steden was dat verschil gemiddeld 141.000 euro. In de vier grote steden ging het om een verschil van zo’n 124.000 euro.

Dat maakt deze woningen relatief aantrekkelijk voor starters, al blijft het benodigde eigen geld voor veel jonge kopers een struikelblok.

Waarom verkopen investeerders massaal huurwoningen?

De omslag is al een paar jaar bezig. Sinds 2023 verkopen beleggers meer woningen dan ze aankopen. In het vierde kwartaal van 2025 verkochten zij 20.700 huizen, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In dezelfde periode kochten zij ongeveer 8900 woningen, 4 procent minder dan een jaar eerder.

Volgens investeerders zorgen strengere regels en fiscale veranderingen ervoor dat het rendement onder druk staat. Daardoor kiezen sommigen ervoor hun bezit te uitponden: het verkopen van huurwoningen.

Wat betekent dit op lange termijn?

Wanneer de verkoopgolf afzwakt, is nog niet te zeggen. Een deel van de tijdelijke huurcontracten loopt nog tot juli dit jaar. Mogelijk wachten sommige verhuurders tot die contracten aflopen voordat ze verkopen.

Voor kopers betekent de trend voorlopig iets meer keuze op de koopmarkt. Voor huurders kan het juist lastiger worden om een woning te vinden, zeker in het middensegment.

De woningmarkt verschuift dus zichtbaar van huur naar koop. Wie daarvan profiteert, hangt sterk af van aan welke kant van de markt je staat.

Reacties