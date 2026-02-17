Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huis kopen? In deze gemeenten ben je het duurst en goedkoopst uit

Een huis kopen is in deze tijd lang niet voor iedereen weggelegd, maar wáár je een woning koopt, maakt daarbij een groot verschil. Een bestaande koopwoning kost in de duurste gemeente ruim vier keer zoveel als in de goedkoopste gemeente.

De duurste woningen stonden het afgelopen jaar gemiddeld gezien in Blaricum, de goedkoopste in Kerkrade. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Huis kost gemiddeld 1,1 miljoen euro in Blaricum

Wie in het Gooise Blaricum wil wonen, moet centen achter de hand te hebben. Daar kostte een huis vorig jaar gemiddeld ruim 1,1 miljoen euro. Daarmee neemt de Noord-Hollandse gemeente de eerste plek over van het naastgelegen Laren, dat zakte naar de derde plek met een gemiddelde verkoopsom van bijna 978.000 euro.

Blaricum en Bloemendaal zijn de enige twee gemeenten met een gemiddelde woningprijs van boven de 1 miljoen euro. In Blaricum lag die in 2024 nog net onder een miljoen euro, terwijl dit in Bloemendaal al vijf jaar lang boven de 1 miljoen euro is.

Nog steeds woningen onder 3 ton

De woningcrisis zorgt ervoor dat de prijzen van koopwoningen pieken. Toch zijn er nog steeds gemeenten waar de gemiddelde prijs voor een koophuis onder de 300.000 euro ligt. In totaal werd in vijf gemeenten gemiddeld minder dan 300.000 euro voor een koophuis betaald. Dan moet je wel buiten de Randstad zijn, want het gaat om Kerkrade (Limburg), Heerlen (Limburg), Pekela (Groningen), Brunssum (Limburg) en Terneuzen (Zeeland). Een jaar eerder waren dat nog elf gemeenten.

De goedkoopste huizen staan in Kerkrade, met een gemiddelde verkoopsom van ruim 270.000 euro. In 2024 had Pekela nog de laagste gemiddelde prijs: iets meer dan 250.000 euro.

Gemiddelde prijs voor koopwoning

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste koophuizen is in 2025 groter geworden. In 2025 was dit verschil 835.000 euro, een jaar eerder 797.000 euro.

Voor een huis was je vorig jaar gemiddeld 480.000 euro kwijt. Dat is bijna 29.000 euro meer dan een jaar eerder. In bijna alle gemeenten zijn koophuizen duurder geworden. Slechts in 19 van de 342 gemeenten kostte een huis minder dan een jaar eerder.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties