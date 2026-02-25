Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bieden op een huis gebeurt niet altijd eerlijk: deze misstanden vinden plaats

Het is erg lastig om een huis te kopen in deze overspannen woningmarkt. Vereniging Eigen Huis (VEH) heropent het meldpunt makelaardij, omdat misstanden in het biedproces blijven bestaan. Wat kun je als koper concreet tegenkomen, en waar kun je melding van maken? Metro legt deze vragen voor aan VEH.

De druk op de woningmarkt is nog altijd niet afgenomen. Sterker nog: het woningtekort groeit. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen, bij hun ouders. Intussen stijgen de huizenprijzen en wordt er ook flink overboden. Ook is het duurder geworden om een makelaar in te schakelen. De makelaarskosten zijn met 10 procent gestegen, schreef Metro eerder.

Onduidelijkheid over het biedproces

Een van de klachten die VEH binnenkrijgt, gaat over het gebrek aan transparantie bij een ‘open inschrijving’. Bij deze methode brengen potentiële kopers voor een vastgestelde deadline hun bod uit. Dat klinkt heel transparant, maar ervaren kopers dat lang niet altijd zo.

„Bij een open inschrijving kan een makelaar tussentijds inzage hebben in biedingen”, zegt Rianne de Vries, woordvoerder bij Vereniging Eigen Huis. „Dat kan ruimte geven voor sturing.”

Kopers melden bijvoorbeeld dat zij na het uitbrengen van een bod worden gebeld met de mededeling dat ze ‘dichtbij’ zitten en hun bod nog kunnen verhogen, zonder te weten wat het hoogste bod daadwerkelijk is.

‘Sturende’ informatie van de verkoopmakelaar

Uit recent onderzoek van consumentenprogramma Radar onder ruim 2500 panelleden blijkt dat 43 procent van de kopers sturende informatie kreeg van een verkoopmakelaar. Een meerderheid (64 procent) paste daarop het bod aan, vaak door het te verhogen of ontbindende voorwaarden te laten vervallen.

44 procent van de ondervraagden vond het makelaarsproces niet eerlijk en transparant. Volgens VEH kan dat leiden tot een ongelijk speelveld, zeker als kopers het gevoel hebben dat ze anders geen kans maken.

Vriendjespolitiek en netwerken

Een ander misstand is de ‘vriendjespolitiek’. Volgens VEH betekent dit bijvoorbeeld dat woningen binnen het netwerk van makelaars worden aangeboden of gegund. Zo kan het voorkomen dat een woning al min of meer is toegewezen voordat alle geïnteresseerden een eerlijke kans hebben gehad om te bieden.

Aankoopmakelaar

Ook hoort de vereniging signalen dat kopers zonder aankoopmakelaar minder snel worden uitgenodigd voor bezichtigingen. Dat terwijl een aankoopmakelaar juridisch gezien geen verplichting is. Zonder die tussenpersoon zouden zij minder informatie krijgen of op achterstand staan in het biedproces.

Rol van taxateurs

Ook de rol van taxateurs wordt genoemd in het item van Radar. Hierin is te zien dat makelaars bepaalde taxateurs aanbevelen. Hierdoor bestaat het risico dat de waarde van het huis te hoog wordt geschat. En dat kan risico’s met zich meebrengen. Als een woning boven de marktwaarde wordt gekocht en de bank een lagere waarde hanteert, moet de koper het verschil zelf financieren.

Meldpunt: klachten inventariseren

Vijf jaar geleden opende VEH ook al een meldpunt. Dat leidde tot overleg met brancheorganisaties en het ministerie over werkafspraken. Volgens de vereniging zijn die afspraken niet door alle partijen ondertekend en zijn de problemen niet verdwenen.

Met dit heropende meldpunt wil VEH actuele klachten gaan inventariseren, en daarmee naar de politiek stappen om wettelijke regels af te dwingen, in plaats van zelfregulering. „We wilden het destijds aan de markt overlaten, maar merken dat het in de praktijk niet voldoende werkt”, zegt De Vries.

