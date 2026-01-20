Starters willen snel een huis kopen, maar vertrouwen blijft laag, ‘verkopers’ juist positief
Ben je een starter en wil je graag een huis? Dan ben je niet de enige. Wil je het graag, maar heb je weinig vertrouwen dat het gaat lukken? Daar ben je ook niet alleen in, zo blijkt uit cijfers van huizenwebsite Funda, gebaseerd op de Funda Index over het laatste kwartaal van vorig jaar.
Slechts 8 procent van de starters denkt dat het kopen van een huis haalbaar is, terwijl 77 procent aangeeft binnen een jaar een woning te willen kopen. Ondanks hoge prijzen, schreef Metro in december nog, wagen starters toch ook de ‘koopstap’.
Vertrouwen om een huis te kopen onder starters blijft achter
Het vertrouwen om een huis te kopen onder starters ligt duidelijk lager dan het gemiddelde van alle woningzoekenden. Van die groep heeft 15 procent vertrouwen in een succesvolle aankoop.
Volgens Funda-directeur Joost Dop groeit het vertrouwen van starters nog niet mee met hun toenemende aanwezigheid op de koopmarkt. „Het koopvertrouwen blijft met 8 procent laag en steekt schril af tegen de koopintentie.”
Volgens Dop remmen vooral zorgen over betaalbaarheid, het woningaanbod en de ontwikkelingen op de woningmarkt het vertrouwen van starters. Ondanks een toename van het aantal starters in het koopsegment, blijft de twijfel groot of een woning daadwerkelijk binnen bereik ligt.
Huizenbezitters veel optimistischer
Het gemiddelde vertrouwen om een huis te kopen onder woningzoekenden is het afgelopen jaar met 3 procentpunten gestegen.
Huizenbezitters zijn daarbij een stuk positiever dan starters: 79 procent verwacht dat de verkoop van de eigen woning zal lukken. Dat percentage ligt nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.
Starters actiever dan doorstromers
Starters zijn actiever in hun zoektocht dan doorstromers, blijkt uit de cijfers van Funda. Ze schakelen vaker een hypotheekadviseur in, doen meer biedingen en schrijven zich in voor nieuwbouwprojecten. Doorstromers kiezen juist voor de hulp van een makelaar.
Het woningaanbod op Funda nam in het laatste kwartaal van vorig jaar met ruim 14 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddelde aantal geïnteresseerden per woning daalde daarbij licht, van twaalf naar elf.
