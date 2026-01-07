Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer jongeren kunnen tegenwoordig een huis kopen en dat komt hierdoor

Jarenlang was het voor starters moeilijk om een voet tussen de deur te krijgen op de huizenmarkt, maar nu is er een opvallende ontwikkeling te zien. Het aantal hypotheekaanvragen van starters tot 25 jaar is het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. Ook kunnen starters hun eerste huis steeds vaker alleen kopen, zo blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Het aantal hypotheekaanvragen van starters tot 25 jaar is in het afgelopen kwartaal met maar liefst 169 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij starters van 25 tot 35 jaar gaat het om een stijging van 24 procent. De Hypotheker concludeert hieruit dat starters momenteel de huizenmarkt domineren. Ze zijn goed voor 53 procent van alle hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning.

Verklaring voor ontwikkeling

Jongeren tot 25 jaar nemen inmiddels 11 procent van de aanvragen voor een startershypotheek voor hun rekening, terwijl ze er een jaar eerder amper tussen kwamen (4 procent). Eind 2023 waren de kansen voor starters volgens hypotheekadviseurs nog historisch laag. Dat is een opvallende ontwikkeling, maar volgens Mark de Rijke van De Hypotheker ook logisch. „Door de verkoop van huurwoningen, vooral in het goedkopere segment, komen meer starters in aanmerking voor een huis.”

Vanwege de nieuwe huurregelgeving verkopen veel verhuurders hun panden. Door de combinatie van de invoering van de Wet Betaalbare Huur, die huren in het middensegment maximeert, een hogere fiscale aanslag én een verbod op tijdelijke huurcontracten, zien veel beleggers het niet meer zitten.

Vaker alleen een huis kopen

Ook ziet De Hypotheker dat jonge starters steeds vaker hun eerste woning alleen kopen. Twee op de vijf starters tot 25 jaar kochten de afgelopen drie maanden zelfstandig een woning, een stijging van 9 procentpunt op jaarbasis. „We zien wel dat veel starters geholpen worden door ouders of grootouders met een familiehypotheek of andere ondersteuning”, aldus de Rijke. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor een koopwoning is in de afgelopen drie maanden amper gestegen en bedraagt zo’n 360.000 euro.

