Makelaars slaan alarm: bijna 40 procent minder huurwoningen op de markt

Het vinden van een huurwoning wordt steeds lastiger. Het aanbod aan huurwoningen is de afgelopen tijd drastisch gedaald, tot grote zorgen van Makelaarsorganisatie NVM. Zij waarschuwen dat het wel heel hard gaat: in Amsterdam en Rotterdam is het aanbod in de vrije sector zelfs gehalveerd, in een jaar tijd.

De hogere belastingdruk en nieuwe huurwetten hebben ervoor gezorgd dat verhuurders massaal hun woningen afstoten. NVM verwacht dat dit de komende tijd ook alleen maar toeneemt.

Gemiddelde huurprijs flink gestegen

In het vierde kwartaal hadden aangesloten makelaars 20 procent minder huurwoningen in de vrije sector beschikbaar dan een kwartaal geleden. De krimp is zelfs 38 procent vergeleken met een jaar eerder. „Mede door deze instorting is de gemiddelde huurprijs in een jaar met ruim 9 procent gestegen. Dat illustreert de toenemende krapte op de vrije sector huurmarkt, met gemiddeld 45 reacties per woning. Door het ongunstige investeringsklimaat lijkt hier voorlopig weinig verandering in te komen”, aldus de makelaars.

Nadat de middenhuurwet van oud-minister Hugo de Jonge in 2024 in werking trad, zijn er drie categorieën huurwoningen: sociale huurwoningen (tot 933 euro per maand), middenhuurwoningen (933-1228 euro) en vrije sector-huurwoningen. Voor sociale huur gelden voorrangsregels en vaak lange wachttijden, terwijl in de categorie middenhuur vrijwel geen aanbod meer is. Verhuurders verkopen deze woningen meestal zodra ze vrijkomen, terwijl op nieuwbouw wel honderden reacties per middenhuurwoning komen.

Halvering van aantal huurwoningen in Amsterdam

Hierdoor zijn woningzoekenden die niet kunnen kopen aangewezen op een huurwoning in de kleine vrije sector, waardoor de krapte daar alleen maar nog meer toeneemt. „Het aanbod in de vrije sector was al zeer beperkt en dreigt vrijwel op te drogen. De wens onder huurders om te verhuizen blijft echter groot en de mutatiegraad is redelijk stabiel binnen portefeuilles van vastgoedbeheerders.”

Het rapport van de NVM laat zien dat de daling van huurwoningen in vrijwel alle provincies te zien is, met een afname van 25 tot 50 procent vergeleken met vorig jaar. „Grote gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam kennen een halvering van het aantal verhuurde woningen, terwijl Den Haag en Utrecht respectievelijk 33 en 17 procent minder verhuringen laten zien.”

Middenhuurwet

In het vierde kwartaal bedroeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter 18,48 euro, waarbij appartementen gemiddeld duurder zijn (19,75 euro) dan woonhuizen (14,61 euro). Gemiddeld werd voor een huurwoning 1657 euro per maand gevraagd, een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De woningen worden niet alleen duurder door het krappe aanbod, maar ook door de verduurzaming, tekenen de makelaars aan.

Dat steeds meer verhuurders uit de markt stappen, heeft volgens de NVM onder andere te maken met de hoge belastingdruk in box 3, de maximering van de huur door de middenhuurwet en het verbod op tijdelijke huurcontracten. Daarnaast spelen ook de lastige en onzekere economische omstandigheden mee. „Deze factoren versterken elkaar en zorgen voor een toename van uitpondingen en minder mogelijkheden om te bouwen waarbij investeerders naar het buitenland trekken.”

Aangesloten makelaars zien het somber in voor mensen die een huurwoning zoeken. Uit een enquête van de NVM onder leden, blijkt dat 79 procent van de makelaars en vastgoedmanagers een verdere daling van het aanbod verwacht en als gevolg sterk stijgende huren.

Zoveel mogen de huurhuizen dit jaar maximaal stijgen.

