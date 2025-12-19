Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Record woningmarkt, maar huizenprijzen stijgen minder snel (zoveel kost een huis in 2026)

Ook al lijken de huizenprijzen voor velen onbetaalbaar, de markt blijft verrassend actief. Huizen worden volop verkocht, ondanks de hoge prijzen. ING Research verwacht dat het aantal transacties van bestaande woningen volgend jaar verder stijgt tot ongeveer 245.000, waarmee het record van 2017 wordt overtroffen.

Naast dat er veel huizen worden verkocht, is er ook nog een ontwikkeling die telkens weer terugkomt: een stijging van de huizenprijzen. De prijzen blijven naar verwachting namelijk ook in 2026 stijgen, al is dat minder fors dan dit jaar. Eind 2026 zouden ze gemiddeld rond de 500.000 euro liggen, een stijging van ongeveer 3,5 procent ten opzichte van het einde van dit jaar, meldt de bank ING.

Extra aanbod van huizen

Het aanbod van koopwoningen groeit langzaam en die trend lijkt volgend jaar door te zetten. Dit jaar zijn tot nu toe zo’n 16 procent meer huizen te koop gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Daardoor komt de markt steeds meer op gang. Vorig jaar zorgde het gebrek aan aanbod nog voor een rem op de doorstroming, maar dat neemt nu dus langzaam af.

Door het bredere aanbod en de hoge vraag zal het aantal verkochte huizen volgend jaar verder stijgen. Voor 2026 verwacht ING Research ongeveer 245.000 transacties van bestaande woningen. Daarmee wordt het eerdere record van 2017 (zo’n 242.000 verkochte woningen) overtroffen, blijkt uit CBS-cijfers.

Toch een krappe woningmarkt

Toch blijft de woningmarkt in 2026 krap. Eind het derde kwartaal dit jaar stonden 32.000 huizen te koop: meer dan vorig jaar, maar veel minder dan tien jaar geleden. Voor kopers blijft het dus lastig, met weinig keuze en veel concurrentie.

Op sommige plekken is dat nog duidelijker te zien. Waar het aanbod iets minder krap wordt, is vooral in en rond grote steden, vooral bij appartementen, is dat duidelijk merkbaar. Op het platteland neemt de krapte daarentegen minder snel af.

Beleggers verkopen huizen

Een groot deel van het extra aanbod komt van verkopende beleggers en tweede woningen. Dit jaar was ongeveer één op de vijf verkochte bestaande woningen een voormalige huurwoning, vooral appartementen in de Randstad en studentensteden. In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gaat het om ongeveer 40 procent van alle verkopen.

Deze woningen zorgen ook volgend jaar voor meer beweging op de markt. Starters kopen vaak deze woningen, maar ook doorstromers profiteren ervan. Starters kochten dit jaar ongeveer twee derde van alle voormalige huurwoningen die werden verkocht. Door hun eigen woning weer in de verkoop te zetten, komt de hele markt in beweging.

Ook het aantal nieuwbouwwoningen dat volgend jaar wordt opgeleverd neemt naar verwachting toe. Huiseigenaren die naar een nieuwbouwwoning verhuizen, zetten hun huidige woning te koop, wat de doorstroming ook weer verder stimuleert.

Waardoor stijgen de huizenprijzen?

Hoewel volgend jaar de huizenprijzen naar verwacht iets minder hard gaan stijgen dan dit jaar, komt er hoe dan ook een stijging. Maar hoe kan dat, ondanks de volop verkochte huizen van beleggers? Toch zijn er genoeg factoren die ervoor zorgen dat de ING een prijsstijging voor volgend jaar blijft verwachten. Want naast de aanhoudende krapte, zullen hogere hypotheken en de toenemende financiële steun voor starters ook bijdragen aan hogere huizenprijzen in 2026.

De maximale hypotheek die huishoudens kunnen krijgen voor de aankoop van een woning zal volgend jaar naar verwachting licht hoger liggen dan nu. Ook verwacht de bank dat de cao-lonen volgend jaar verder doorstijgen. Daardoor kunnen huishoudens volgend jaar een hoger brutoloon meenemen voor een hypotheek vergeleken met dit jaar. Alles bij elkaar kunnen huishoudens volgend jaar iets meer lenen, wat de huizenprijzen verder omhoog duwt.

Financiële steun voor starters

Naast een hogere hypotheek krijgen starters steeds vaker financiële steun bij het kopen van een woning, bijvoorbeeld van ouders of via regelingen. Naar verwachting neemt deze ondersteuning in 2026 verder toe. Daardoor krijgen starters meer financiële ruimte om te bieden, wat opnieuw bijdraagt aan de stijging van de huizenprijzen.



Starters worden steeds vaker ondersteund bij de aankoop van een woning via een schenking of extra lening. Ongeveer 30 procent van de starters ontvangt een schenking en naar schatting ongeveer 17 procent ontvangt een lening van familie of vrienden voor de aankoop van een woning.

Reacties