Veel mensen hebben overwaarde op hun huis, maar kennen de mogelijkheden niet: dit kun je ermee doen

Bijna iedereen denkt dat zijn huis meer waard is geworden, maar bijna niemand weet wat je met die overwaarde kunt doen. Dat blijkt uit een onderzoek van De Hypotheekshop onder duizend huiseigenaren. Ze kunnen het bijvoorbeeld gebruiken voor een verbouwing, of om minder te gaan werken.

Maar liefst 95 procent verwacht dat hun woning in waarde is gestegen, terwijl slechts 29 procent weet welke mogelijkheden er zijn om de hypotheek aan te passen of te verhogen. „En dat zorgt voor stilstand”, zegt Martin Hagedoorn, productmanager bij De Hypotheekshop.

„Mensen laten financiële ruimte liggen die juist nu hard nodig kan zijn voor verduurzaming, verbouwingen, lagere maandlasten of om hun kinderen te helpen op de woningmarkt.” Metro schreef al eerder een artikel over wat je precies kunt doen met de overwaarde op je huis. In de praktijk blijken Nederlanders aardig wat overwaarde op hun huis te hebben.

Wat kun je doen met overwaarde op je huis?

Volgens Hagedoorn leven er veel misverstanden, vooral bij oudere huiseigenaren. „Wat wij heel vaak horen, is: ‘Ik ben te oud voor een hypotheek.’ Maar dat klopt niet. Banken en andere geldverstrekkers kijken of je het op korte en lange termijn kunt betalen, ook richting je pensioen. Het is niet zo dat je boven een bepaalde leeftijd automatisch wordt afgewezen.”

Juist rond het 50ste levensjaar zouden mensen volgens hem moeten vooruitkijken. „Dan ga je nadenken over vragen als: wil ik hier blijven wonen, moet ik verbouwen of verduurzamen, wil ik minder gaan werken of wil ik mijn kinderen helpen? Dat zijn allemaal momenten waarop overwaarde een rol kan spelen.”

„Veel mensen vinden hypotheken technisch en ingewikkeld”, zegt hij. „Maar als je het hebt over je plannen, dromen en wat je nog met je leven wilt, dan wordt het ineens veel begrijpelijker.”

Je hypotheek verhogen

In de praktijk gebruiken de meeste mensen hun overwaarde om hun bestaande hypotheek te verhogen. „Dat gebeurt vaak voor een verbouwing, maar het kan ook voor andere doelen”, legt Hagedoorn uit. „De bank kijkt altijd of iemand die hogere lasten kan betalen.”

Dat kan via een tweede hypotheek, maar soms ook goedkoper via de bestaande hypotheek (‘onderhands’, in jargon). „Als je hypotheek ooit hoger is ingeschreven, kan dat financieel gunstiger zijn. Andere vormen bestaan ook, maar dit is veruit de meest gebruikte manier.”

Nadeel: je maandlasten gaan omhoog

Aan het benutten van overwaarde zitten ook risico’s. „Je maandlasten gaan omhoog en dat betaal je over een langere periode”, zegt Hagedoorn. „De hypotheekregels in Nederland zijn streng. Er wordt niet alleen gekeken naar je huidige inkomen, maar ook naar de toekomst, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat.”

Ook voor nabestaanden kan het gevolgen hebben. „Als je je hypotheek verhoogt, blijft er later mogelijk minder over voor je kinderen. Daarom is goed advies belangrijk.” Tegelijkertijd wijst hij ook op een ander risico. „Wat is het risico als je je plannen juist níet uitvoert? Dat is ook een vraag die mensen zichzelf mogen stellen.”

Voor wie is het inzetten van overwaarde vooral verstandig? „Als je een concreet doel hebt, zoals verduurzamen, verbouwen, minder werken of je kinderen helpen, dan kan het heel goed passen bij je situatie”, zegt Hagedoorn. „Wat wij vaak afraden, is beleggen met geleend geld”, benadrukt hij. „Dat brengt extra risico’s met zich mee en past niet bij iedereen.”

