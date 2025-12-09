Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noemi (29) ruilde van woning en vond zo haar droomhuis: ‘Was al zo lang op zoek, en opeens ging het snel’

Woningruil wordt steeds populairder in Nederland. Door de vastgelopen woningmarkt en lange wachttijden zoeken huurders naar creatieve manieren om toch te kunnen verhuizen. Steeds meer mensen ruilen daarom hun huis met iemand anders. Dat gaat dan via de officiële wachtlijsten die daarvoor bestaan. Voor Noemi (29) bleek het dé manier om van Bussum naar Amsterdam te verhuizen. Ook spreken we met de CEO van Woningruil24 over dit woningmarkt-fenomeen.

De woningmarkt zit volledig op slot. Er wordt naarstig gezocht naar oplossingen als woningsplitsen (waarbij een bestaande woning wordt gesplitst) en het optoppen van woningen. Een eigen woning kopen is voor veel mensen al helemaal lastig: geldverstrekkers stellen vaak de eis dat je een vast contract moet hebben, en je moet een flinke som geld meebrengen.

Maar er is ook een groep huurders die vaak over het hoofd wordt gezien. Dat zijn de huurders die weliswaar wel een dak boven hun hoofd hebben, maar niet tevreden zijn met de omgeving waarin zij wonen. Bijvoorbeeld omdat ze ver weg van werk en familie wonen. Daarvoor kan woningruil een oplossing bieden.

Verhuizing van Bussum naar Amsterdam

Zo ook voor Noemi. Zij is 29, woont sinds kort in Amsterdam en zit daar helemaal op haar plek. „Ik woon nu in een heerlijk appartement, vlak bij mijn werk en mijn vriendinnen. Maar dat was eerst wel anders”, vertelt ze. Tot vorig jaar woonde ze in Bussum, in een sociale huurwoning. Ze voelde zich daar niet echt op haar plek. „Daar wonen vooral gezinnen. Dat is prima, maar ik miste de reuring. Ik wilde weer borrels, uitgaan, spontane ontmoetingen. Dat vond ik daar gewoon niet.”

Noemi werkt op Schiphol en haar vrienden wonen grotendeels in en rond Amsterdam. „Alles zat op afstand. Op een gegeven moment dacht ik: waarom blijf ik hier eigenlijk?” Verhuizen via de normale weg bleek vrijwel onmogelijk. „De wachttijden zijn absurd. Dan kun je echt jaren wachten.”

Woningruil: Tinder voor je huis

Via internet kwam ze Woningruil24 tegen, een platform waar huurders met elkaar van woning kunnen ruilen. „Ik ben eerst goed gaan uitzoeken of dat wel mocht van de woningcorporatie. Het klonk bijna te mooi om waar te zijn.”

Het idee bleek simpel: „Je maakt een profiel aan, zet foto’s van je huis online en geeft aan wat je zoekt. Het voelt echt als een soort Tinder voor je woning.” Al snel had ze meerdere bezichtigingen. Noemi: „Ik heb drie woningen bekeken, maar dat was het net niet. En een paar mensen zijn bij mij komen kijken.”

Tot ze de match vond: een man die al 25 jaar in Amsterdam woonde en juist de rust van Bussum zocht. „We waren allebei alleenstaand en hadden ongeveer hetzelfde inkomen. Dat is belangrijk, want de woningcorporatie moet de ruil goedkeuren. Je kunt niet zomaar van een groot huis naar een klein huis als dat niet past bij je situatie.”

Binnen een paar maanden geregeld

Soms is de realiteit weerbarstig, niet alle gemeenten staan te springen om mee te werken aan woningruil. Toch verliep dat bij Noemi veel voorspoediger: het ruilproces duurde uiteindelijk maar een paar maanden. „Terwijl ik al een jaar dacht aan verhuizen, was het via woningruil ineens snel geregeld. Mijn huur bleef ook bijna hetzelfde: 659 euro. En nu woon ik ineens dicht bij mijn werk en mijn vrienden. Dat is echt goud.”

Via Facebookgroepen had ze het eerder ook geprobeerd, maar zonder succes. „Dat werkte gewoon niet goed. Via Woningruil24 ging het veel overzichtelijker en serieuzer.”

‘Mensen zitten vast in hun huis’

Ook Tobias Jonnarth, CEO van Woningruil24, ziet dat steeds meer mensen vastlopen op de woningmarkt. Het platform werd zo’n twintig jaar geleden in Zweden opgericht, een land waar de wachtlijsten voor huurwoningen soms oplopen tot 25 jaar. In 2022 startte het bedrijf ook in Nederland.

„Mensen kunnen vaak niet verhuizen, ook al willen ze dat wel”, zegt Jonnarth. „Als je eenmaal een huurcontract hebt, zit je vast. Met woningruil proberen we daar beweging in te brengen. Bijvoorbeeld iemand met een groot huis in de stad die kleiner wil wonen, of andersom.”

In Nederland is woningruil wettelijk toegestaan, zolang de verhuurder of woningcorporatie akkoord gaat. „Dat is ook verplicht”, zegt Jonnarth. „Je moet een goede reden hebben om te ruilen, zoals werk, gezinssituatie of woonlasten. Maar woningcorporaties staan er steeds vaker voor open.”

Volgens Jonnarth groeit het gebruik van het platform snel. „We hebben geen exacte cijfers, maar we zien het aantal matches elk jaar toenemen.” Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, speelt woningruil inmiddels een rol.

Noemi is in elk geval overtuigd van deze oplossing. „Zonder deze ruil zat ik waarschijnlijk nu nog in Bussum. Ik begrijp echt niet waarom dit niet veel bekender is. Dit kan zoveel mensen helpen die nu vastzitten.”

