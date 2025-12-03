Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wil jij je hypotheekrenteaftrek maandelijks laten uitbetalen? Zo doe je dat

Kun jij volgend jaar wel een maandelijks ‘extraatje’ op je bankrekening gebruiken? En heb je een koopwoning? Dan kun je ervoor kiezen om je hypotheekrenteaftrek maandelijks uitbetaald te krijgen, in plaats van één keer per jaar. In dit artikel lees je hoe je dat kunt regelen en waar je op moet letten.

In Nederland is het zo dat je de rente die je betaalt over je hypotheek van je belastbare inkomen mag aftrekken. Dat staat bekend als de hypotheekrenteaftrek. In de praktijk komt het erop neer dat je uiteindelijk minder inkomensbelasting hoeft te betalen, omdat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je inkomen in box 1. Dat geldt overigens niet voor alle huizenbezitters: je hebt er alleen recht op als je hypotheek gebruikt is voor je eigen woning en je bijvoorbeeld een annuïteiten- of lineaire lening hebt afgesloten (bij hypotheken na 1 januari 2013).

Afschaffing hypotheekrenteaftrek

Er is al enige tijd een discussie gaande over de hypotheekrenteaftrek. De Algemene Rekenkamer is van mening dat met name rijke mensen profiteren van de hypotheekrenteaftrek, terwijl mensen met een lager inkomen weinig voordeel hebben. Daarnaast kost de regeling ook veel geld, waardoor de schatkist jaarlijks tientallen miljarden euro’s zou mislopen.

Omdat mensen door het voordeel meer te besteden hebben, stijgen ook de prijzen van koopwoningen. Hierdoor wordt het voor starters alleen maar nog lastiger om een huis te kopen. Om deze reden wordt de regeling sinds 2014 al langzaam afgebouwd. Het kan echter nog 10 tot 20 jaar duren voordat het helemaal beëindigd wordt en zelfs dat is niet zeker omdat veel politieke partijen er anders over denken.

Kun je nog wel de hypotheekrenteaftrek aanvragen?

Op dit moment heeft die discussie echter geen invloed op je situatie, want zolang de hypotheekrenteaftrek er nog is, kun je er gewoon gebruik van maken. Je kunt ervoor kiezen het jaarlijks te laten uitbetalen nadat je aangifte inkomstenbelasting is verwerkt, maar je kunt er ook voor kiezen om maandelijks een deel van het voordeel te laten uitbetalen.

Dat werkt eigenlijk heel simpel. Je kunt de voorlopige aanslag aanvragen bij de Belastingdienst en als deze wordt goedgekeurd, ontvang je voortaan elke 15e van de maand de voorlopige teruggave. Om te voorkomen dat je een deel hiervan weer moet terugbetalen, is het wel belangrijk dat je veranderingen in je persoonlijk situatie tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst.

Wil jij de hypotheekrenteaftrek voor volgend jaar maandelijks ontvangen? Dan hoef je alleen de volgende stappen te volgen:

Log in op Mijn Belastingdienst met je DigiD.

Ga naar het kopje ‘Inkomstenbelasting’ en daarna naar ‘Voorlopige aanslag’.

Vul vervolgens de gevraagde gegevens in.

Hierna duurt het 4 tot 8 weken voordat je een bericht krijgt en vanaf dat moment kun je de maandelijkse teruggave ontvangen.

Wist je dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen de hypotheekrenteaftrek helemaal niet nodig hebben?

