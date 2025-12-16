Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mogen de huren volgend jaar maximaal stijgen

Een stijging van de huurprijs kan flink pijn doen in de portemonnee. Door de maximale huurverhoging blijft dat enigszins binnen de perken. Dit is hoeveel de huren van sociale huurwoningen, de middenhuur en in de vrije sector volgend jaar mogen stijgen.

Vorig jaar lag er nog een huurbevriezing op tafel. Van 1 juli 2025 tot 1 juli 2027 zouden de sociale huren niet mogen stijgen. Daar werd uiteindelijk een streep doorheen gezet. De huurbevriezing was een van de beloftes van PVV-leider Geert Wilders, maar het plan was altijd zwaar omstreden.

Zoveel mogen de huren stijgen in 2025

De prijzen van sociale huurwoningen mogen vanaf juli volgend jaar met 4,1 procent omhoog. Dat geldt ook voor kamers, woonwagens en standplaatsen. In de middenhuur is dat vanaf januari 6,1 procent en in de vrije sector 4,4 procent, volgens het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

💶 Maximale huurprijsgrenzen Een sociale huurwoning mag per 1 januari 2026 maximaal 932,93 euro kosten. Een middenhuurwoning kost maximaal 1228,07 euro per maand. Vrije sectorwoningen zijn woningen die boven de 1228,07 euro per maand uitkomen.

Behalve in de vrije sector zijn de maximale stijgingen minder hoog dan dit jaar. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen nog tot juli 5 procent meer vragen, en woningen in de middensector mogen tot januari zelfs 7,7 procent duurder worden. De huren in de vrije sector mogen komend jaar wel verder omhoog. Dit jaar was de maximale huurstijging voor vrije sectorwoningen 4,1 procent.

De drie wettelijke grenzen worden op verschillende manieren berekend, op basis van de cao-loonstijgingen en de inflatie. Verhuurders kunnen er ook voor kiezen de huren minder te laten stijgen. Als in een huurcontract een lagere maximale huurstijging staat dan in de wet, dan geldt die grens.

Meer huurtoeslag

Volgend jaar komt de overheid meer huurders tegemoet. In 2026 wordt de regeling rondom huurtoeslag minder strikt gekoppeld aan de huurprijs en meer aan de financiële situatie van de huurder. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag.

In 2025 kon je alleen huurtoeslag krijgen als de maandelijkse huur niet meer bedraagt dan 900,07 euro of 477,20 euro als je jonger bent dan 23 jaar. Vanaf 2026 kunnen ook mensen met een hogere huur in aanmerking komen, zolang hun inkomen niet te hoog is en ze niet te veel vermogen hebben.

