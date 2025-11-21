Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woningsplitsen tegen de woningnood: hier loopt het op spaak

De woningcrisis grijpt om zich heen en er wordt naarstig naar oplossingen gezocht om mensen aan een woning te helpen. Een van die oplossingen is woningsplitsen, maar in de praktijk staan regels in de weg volgens diverse experts. Waar loopt het op stuk?

Een einde van de woningcrisis is nog niet in zicht. Het aantal mensen dat dakloos is, is toegenomen. Jongeren wonen steeds langer thuis bij hun ouders, omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Niet voor niets is het een belangrijk speerpunt tijdens de verkiezingscampagne. Maar nu komt deze oplossing volgens experts niet goed van de grond, zo vertellen zij tegenover Nu.nl.

Woningsplitsen in verkiezingsprogramma’s

Een van de oplossingen om meer woningen beschikbaar te stellen, is het zogenaamde ‘woningsplitsen’, waarbij bestaande woningen worden opgedeeld. Metro sprak al eerder met een stel dat hun boerderij splitste, zodat hun twee kinderen daar kunnen gaan wonen.

Verschillende politieke partijen hebben dit ook opgenomen in hun programma voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Zo wil D66 dat vergunningen voortaan gratis zijn. Ook CDA wil de mogelijkheid van woningsplitsen benutten en VVD wil vooral dat het splitsen van woningen eenvoudiger wordt.

Hoewel het nu al mogelijk is dat woningen worden gesplitst of ‘opgetopt’ (waarbij er een extra woonlaag wordt aangebracht op bestaande panden), wordt hier in de praktijk nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Ook een andere oplossing, namelijk het transformeren van bestaande panden naar woonruimtes, komt amper van de grond. Gemeenten werken niet voldoende mee, terwijl zij wel een sleutelrol vervullen, zegt woningmarktexpert Jeroen Mens van kennisorganisatie Platform31. Dat zou komen doordat gemeenten bang zijn voor overlast.

Knelpunten bij splitsen woning

Dat woningsplitsen ondanks de hoge verwachtingen nauwelijks van de grond komt, heeft vooral te maken met regels en praktische obstakels. Zo moeten woningen na splitsing voldoen aan strenge eisen op het gebied van brandveiligheid en bouwtechniek. Denk bijvoorbeeld aan geluidsisolatie en aparte meterkasten.

Ook financieel is woningsplitsen lang niet altijd aantrekkelijk. De verbouwingskosten lopen gemakkelijk op tot tienduizenden euro’s. Intussen zijn banken terughoudend met financiering. Het rendement is sterk afhankelijk is van locatie en diverse marktfactoren.

Platform31 wijst daarnaast op de grote verschillen in gemeentelijk beleid: waar de ene gemeente splitsen actief stimuleert, legt de andere juist strenge beperkingen op. Dat gebrek aan eenduidigheid zorgt voor onzekerheid bij initiatiefnemers en financiers.

Vrees voor geluidsoverlast of parkeerdruk

Verder is er soms weerstand onder buurtbewoners, die vrezen voor een hogere parkeerdruk, geluidsoverlast of verandering van het straatbeeld. Door deze zorgen zijn veel gemeenten kritisch of terughoudend bij het beoordelen van aanvragen.

Tegelijkertijd kampen veel gemeenten met capaciteitsproblemen bij vergunningverlening, waardoor aanvragen lang blijven liggen. Ook in de uitvoeringsfase stokt het proces geregeld door hoge bouwkosten en een tekort aan aannemers.

Ook stellen sommige gemeentes strenge eisen aan het minimale oppervlak voor een woning. Als de woning die door splitsing ontstaat te klein is, wordt er een streep door het plan gezet.

Hoeveel kan woningsplitsen opleveren?

Om het woningtekort terug te dringen, zal een volgend kabinet veel huizen willen bouwen. Jaarlijks kunnen woningcorporaties 19.000 extra woningen realiseren door splitsen, delen, optoppen en hospitaverhuur, blijkt uit onderzoek van Platform31.

Het belangrijkste voordeel van woningsplitsen is dat het bijdraagt aan het oplossen van de woningcrisis. Daarnaast zou het vereenzaming tegen kunnen gaan, met name bij senioren. Dat is bijvoorbeeld het geval als een te grote woning wordt gesplitst in twee verdiepingen, waarbij starters of gezinnen hun intrek nemen in een van de etages. Zo is er meer sociale interactie, is het bijkomende voordeel. De levendigheid die ontstaat, kun je ook zien als een voordeel, aldus Jeroen Mens.

Een ander voordeel is de ‘verduurzaming’. De uitstoot van stikstof en CO₂ is veel lager in een gesplitste woningen dan in twee woningen bij elkaar. Daarnaast kost het proces gemiddeld slechts dertig weken. Ter vergelijking: als je een nieuwe woning wilt bouwen, kost dat gemiddeld twee jaar.

