Annemarie van Gaal snapt woningplan Amsterdam niet: ‘Zo gaan ze helemáál niet meer werken’

Amsterdam zet in op een nieuwe aanpak van de sociale huizenmarkt om meer mensen een woning of kamer te kunnen ‘geven’. De gemeente hoopt hiermee ook bijstandsgerechtigden te helpen. Annemarie van Gaal besprak de nieuwe regeling gisteravond in Nieuws van de Dag. Zij heeft zich er enorm over verbaasd. Hoe zit dat?

Annemarie van Gaal is nooit verlegen om haar duidelijke mening in het SBS-programma te geven. Eerder gaf zij aan wel klaar te zijn met het recht op bezwaar in ons land. Van Gaal opperde ook een basisinkomen van 1200 euro in plaats van een uitkering („en daarna weer werken”).

Kamer over in een sociale huurwoning

De nieuwe regeling van Amsterdam voor de woningmarkt, wordt door Annemarie van Gaal „de naïviteit ten top genoemd”. „Amsterdam geeft kennelijk bijstandsgerechtigden die in een te dure sociale huurwoning wonen, en die één of twee kamers over hebben, de mogelijkheid om te verhuren voor 475 euro per maand. En dat mogen ze houden. Ze worden niet gekort op hun uitkering. Alle uitkeringen, alle toeslagen, alle regelingen, alle kwijtscheldingen mogen ze gewoon houden. En dit komt er bovenop.”

„Waarom heb je een kamer over eigenlijk?”, wil presentator Thomas van Groningen weten. Annemarie van Gaal: „Precies. Laten we mensen die in een te grote sociale huurwoning wonen, omdat bij wijze van spreken de kinderen de deur uit zijn, in elk geval een passende, kleinere woning geven. En laten we grotere woningen voor gezinnen bestemmen.”

Honderden mensen in de bijstand hebben straks een woning

De GroenLinks-PvdA-wethouder van Amsterdam denkt dat honderden bijstandsgerechtigden extra in zijn stad straks een woning hebben. Dat is toch goed nieuws? Annemarie van Gaal: „Ik denk ook dat dit met de beste intenties gedaan is.” De opiniemaker schudt tegelijkertijd ook haar hoofd: „Als je het helemaal afpelt, dan klopt er natuurlijk helemaal niets van. Nu is er ook al illegale onderhuur, in 10 à 20 procent van de gevallen, schat de Woningcorporatie. Alleen, nu gaat Amsterdam het legaal maken. Je krijgt allerlei hele rare toestanden.”

Zo gaan ze helemáál niet meer werken.

„Stel: jij hebt een bijstandsuitkering en gaat samenwonen met iemand met een goed betaalde baan. Dan vervalt jouw uitkering, logisch.” Annemarie van Gaal maakt met haar vingers een ’tussen haakjes-gebaar’: „Je kunt dan ook gaan samenwonen en degene met een uitkering huurt dan gewoon een kamer. En ook: we zeggen dat werken lonend moet zijn. In Amsterdam blijft alles in potjes (bijstandspotjes, red.) en we doen er ook nog geld bij. Zo gaan ze helemáál niet meer werken.”

