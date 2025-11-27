Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kopers profiteren van verkoopgolf: zoveel betaalden zij minder voor een huis

De verkoopgolf van huurwoningen door investeerders hield in het derde kwartaal van dit jaar aan. Volgens het Kadaster deden beleggers in het afgelopen kwartaal opnieuw veel meer woningen van de hand dan ze kochten. Het aanbod van huurwoningen is dus verder verschrompeld. Kopers konden juist profiteren van de lagere prijzen van voormalige huurwoningen.

Het verschil tussen aankopen en verkopen van investeerders wordt volgens het Kadaster sinds 2023 steeds groter. Dat komt onder meer door strengere regels voor verhuur, waardoor verhuren niet meer lonend is (zie kader). Ook is het voor particuliere beleggers minder aantrekkelijk om te investeren in woningen door de belastingverhoging in box-3.

🏠 Wet betaalbare huur De Wet betaalbare huur houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem. Verhuurders mogen daardoor geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten. Er is veel kritiek op de wet van voormalig woonminister Hugo de Jonge. Het moest een einde maken aan de woekerprijzen op de oververhitte woningmarkt en huurders beschermen, maar heeft volgens experts juist een tegengesteld effect. Verhuurders gooiden massaal hun huurwoningen in de verkoop. Daardoor droogde het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op.

Verkoopgolf huurwoningen houdt aan

Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR, een van de grootste woningbeleggers in Nederland, heeft herhaaldelijk opgeroepen om de huurwet van terug te draaien. Ook Klaas Knot, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), liet eerder weten dat het verstandig zou zijn om de Wet betaalbare huur van De Jonge terug te draaien.

Investeerders verkochten in het derde kwartaal ruim 15.800 woningen. Dat is 37 procent meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de verkochte woningen ging naar mensen die zelf in de woning gingen wonen, zogenoemde eigenaar-bewoners. Zij profiteerden van lagere prijzen. Gemiddeld betaalden zij bijna 384.000 euro voor een woning, dat is 130.000 euro minder dan mensen die een woning kochten van van andere eigenaar-bewoners. Dat prijsverschil wordt volgens Kadaster steeds groter. Het verschil komt onder meer doordat investeerders kleinere woningen verkochten, of woningen met een slechter energielabel.

Koopstarters kochten ongeveer tweederde van alle woningen die investeerders verkochten aan eigenaar-bewoners. Zij betaalden gemiddeld 349.000 euro voor een woning van een investeerder. Het gemiddelde bedrag voor een woning van een andere eigenaar-bewoner is 423.000 euro. Geestelijk vader van de wet De Jonge zei al eens dat hij – ondanks de verkoopgolf – geen spijt van de wet heeft, omdat starters ervan kunnen profiteren.

Vooral minder bezit particuliere investeerders

Investeerders kochten bijna 6000 woningen, 40 procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. 59 procent van deze woningen kochten ze van andere investeerders.

Het aantal woningen in bezit van investeerders daalde tot 9,1 procent van alle woningen. Dat was 9,3 procent in 2024 en 9,4 procent in 2023. In twee jaar tijd daalde hun bezit met bijna 8200 woningen. Ze bezitten nu nog ongeveer 758.300 woningen.

Vooral bij particuliere investeerders nam het aantal woningen af. Vergeleken met 2023 hebben zij nu ongeveer 34.500 woningen minder. Dat is ongeveer een tiende van hun bezit van twee jaar geleden. Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag neemt het bezit van particuliere investeerders af. Ook het aantal particulieren dat investeert, werd kleiner.

Het aantal woningen in het bezit van bedrijfsmatige of institutionele investeerders nam juist toe. Vergeleken met 2023 hebben deze bedrijven en instellingen nu ongeveer 26.300 woningen meer. Vooral grote bedrijfsmatige investeerders kregen er veel woningen bij. Deze groei kwam vooral door nieuwbouw.

