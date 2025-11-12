Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bizarre verschillen in kosten voor bouwvergunning (tot tienduizenden euro’s): ‘Daarom is nieuwbouw zo duur’

Haarlemmermeer? 327 euro bouwleges voor een nieuwbouwwoning van 3 ton. Zeist? 17.003 euro. Eenzelfde soort huis buiten het omgevingsplan van Ede? Bouwleges 43.000 euro. Zomaar een voorbeeld van enorme verschillen in kosten van een bouwvergunning tussen gemeentes in Nederland.

De kosten voor een bouwvergunning verschillen tienduizenden euro’s tussen gemeenten, blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging trekt daarom aan de bel. Gemeenten die hoge bedragen vragen voor bouwleges, dragen daarmee bij aan de hoge nieuwbouwprijzen, vindt de vereniging.

Dat helpt ook niet mee aan het realiseren van 100.000 nieuwe huizen per jaar, waar in aanloop naar de verkiezingen veel over werd gesproken. Dat geldt net zozeer voor de ’tien nieuwe steden’ van Rob Jetten en D66. In de video hierboven hoor je demissionair woonminister Mona Keijzer over 24 plekken in Nederland waar wel versneld moet worden gebouwd.

Niet alleen verschillen in hoogte bouwleges

Naast de hierboven genoemde voorbeelden over verschillen in bouwleges, moeten zelfbouwers sinds 2024 een private kwaliteitsborger inhuren, wat tussen de 6000 en 7500 kost. Een kwaliteitsborger checkt of nieuwbouw aan wettelijke technische eisen voldoet. Ook voor de vergunning voor een verbouwing van een bestaande woning gelden grote verschillen tussen gemeenten. VEH zag 913 euro, maar ook een gemeente met 6355 euro.

De nadruk moet juist liggen op betaalbare nieuwe woningen.

Gemeenten rekenen leges voor diensten en vergunningen die zij verlenen en mogen daarvoor zelf de tarieven vaststellen. Het moet kostendekkend zijn, een gemeente mag er niet op verdienen. Welke kosten daarin worden meegenomen is niet strikt bepaald, ziet VEH. Daarnaast is het vaak onduidelijk hoe een gemeente de kosten voor een bouwvergunning berekent.

„Hiermee ontstaat een situatie van willekeur, dat is niet uit te leggen”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. „Als een gemeente vele duizenden euro’s bouwleges per woning in rekening brengt voor een bouwvergunning, zorgt die daarmee voor onnodig hogere nieuwbouwprijzen. Terwijl de nadruk juist moet liggen op betaalbare nieuwe woningen.”

Wat zou er moeten gebeuren?

Kremer: „Daarom vinden wij dat de bouwleges moeten worden beperkt tot een redelijke kostenvergoeding. Het is aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om kaders te stellen aan de kostenberekening van de bouwleges. Deze manier van kostenbepaling draagt bij aan het verergeren van de wooncrisis.”

Uit de steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemiddelde bouwvergunningskosten voor een vrijstaande woning van 300.000 euro ruim 6300 euro bedraagt. Dat betekent een stijging van iets meer dan 6 procent ten opzichte van 2024. Voor dezelfde woning buiten een omgevingsplan betalen huizenbouwers gemiddeld zo’n 10.800 euro, bijna 5 procent meer dan vorig jaar. De bouwleges voor een verbouwing van 80.000 euro stegen met ruim 2,5 procent naar gemiddeld bijna 3000 euro.

