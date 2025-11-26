Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dít bedrag komen woningkopers gemiddeld tekort bij het kopen van een woning

Dat het steeds moeilijker wordt om een woning te kopen, blijkt maar weer uit nieuw onderzoek van Independer. Woningkopers blijken gemiddeld bijna 160.000 euro tekort te komen om een doorsnee woning te kunnen kopen. Dat is fors meer dan een half jaar geleden, toen het nog ging om een bedrag van 125.000 euro.

De cijfers laten duidelijk zien dat de kloof tussen hoeveel geld woningkopers kunnen lenen en de stijgende huizenprijzen, alleen maar nog groter wordt.

Extra moeilijk voor eenverdieners

Volgens Independer kan de gemiddelde woningkoper een huis van maximaal 360.000 euro krijgen, terwijl een doorsnee huis inmiddels 520.000 euro kost. „Het blijft de komende jaren hoe dan ook extreem lastig om een huis te kopen”, zo waarschuwt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer.

Met name eenverdieners hebben het moeilijk op de woningmarkt. „Gemiddeld kan die groep momenteel iets meer dan drie ton lenen. Dat klinkt als een fors bedrag, maar vergeet niet dat er ook tweeverdieners zijn die in dezelfde vijver vissen. Dat zorgt voor nog meer competitie op een toch al zeer krappe markt”, aldus Lankreijer-Kos.

‘Kansloos’ voor alleenstaande woningkopers

Volgens recent onderzoek van De Hypotheker kunnen alleenstaande starters slechts 2 procent van de aangeboden koopwoningen betalen. In provincies als Groningen, Zeelanden en Limburg hebben zij de meeste kans, terwijl ze in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven vaak kansloos zijn.

Voor tweeverdieners is het een stuk makkelijker om een huis te bemachtigen: zij kunnen gemiddeld ruim 475.000 euro lenen. „Met een gemiddelde prijs voor een koophuis van 520.000 euro kom je met z’n tweeën dus ’maar’ 45.000 euro tekort”, zo rekent Lankreijer-Kos uit. „Niet ieder huis kost natuurlijk 520.000 euro, waardoor er voor tweeverdieners kansen liggen op de woningmarkt. Voor eenverdieners is het een stuk moeilijker.”

Oplossing tegen groeiende kloof

Maar wat is er nu te doen tegen die groeiende kloof op de woningmarkt? Volgens Lankreijer-Kos zit er niks anders op dan sparen. „De belangrijkste troef is zoveel mogelijk eigen geld meenemen. Heb je de tijd en ruimte om te sparen benut dat dan.” Ook loont het volgens haar om zelf op onderzoek te gaan als je een huis wil kopen. „Zo zijn er nieuwbouwprojecten die starters of ex-studenten voorrang geven. Ook is het nuttig om in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs in de regio. Zij zijn doorgaans goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de omgeving en kunnen daarom waardevolle tips geven.”

Nieuwsgierig naar hoeveel (spaar)geld je tegenwoordig als starter nodig hebt om een huis te kunnen kopen?

