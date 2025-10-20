Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woningnood? Er staat in ons land zoveel leeg, dat je heel Utrecht erin kunt laten wonen

Woningnood is in ons land is er natuurlijk absoluut. Er is echter ook een ‘maar’, meldde onderzoeksprogramma Pointer gisteravond. Er staan zoveel huizen, kantoren en winkels in Nederland leeg, dat alle inwoners van de stad Utrecht erin zouden kunnen wonen.

Veel starters hebben geen idee hoe ze tijdens de huidige woningnood aan een koophuis moeten komen. Zij laten hun stem tijdens de verkiezingen op 29 oktober afhangen van de ‘woningmarktplannen’ van de politieke partijen. Er zijn heel wat jongeren die emigratie serieus overwegen. En toch: er staat veel leeg.

Woningnood vs lege panden

Dat blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). De leegstand komt neer op 200.000 nieuwbouwappartementen. In totaal staat er 17,8 miljoen vierkante meter aan panden structureel leeg, aldus het CBS. Er zit al zeker een jaar geen bewoner of huurder in. Ook wordt er geen of nauwelijks energie afgenomen in deze gebouwen.

Al die leegstand bij elkaar, is evenveel oppervlak als 200.000 standaard nieuwbouwappartementen. Dat zou genoeg plek bieden voor alle inwoners van Utrecht (377.000). Zonder te proppen; zij hebben dan evenveel ruimte per persoon als stedelingen nu gemiddeld hebben. Dat klinkt bijzonder, in deze tijden van woningnood.

In Pointer wordt een Rotterdams voorbeeld gegeven, een huis waarvan de bewoonster twintig jaar geleden overleed. Eén van de twee kinderen heeft de erfenis verworpen en de ander doet niets met de woning. En dat al enkele tientallen jaren. Zo zijn er legio voorbeelden in Nederland te vinden die de woningnood een klein beetje zouden kunnen ‘oplossen’.

Woningnood en verkiezingen

De woningnood is het belangrijkste thema bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Nederland komt 400.000 huizen tekort en politieke partijen beloven snel nieuwe huizen te bouwen. Klinkt leuk, zeggen anderen, maar het is onrealistisch. Maar de helft van de woonruimte die zo hard nodig is, bestaat dus al, in leegstand. Er zijn alleen obstakels om erin te kunnen wonen. De gebouwen zijn soms ver verloederd, of regels en wetten werken tegen.

Nog een voorbeeld: in hartje Den Haag staat al bijna twee jaar een appartement leeg, omdat er maar geen vergunning komt voor renovatie. Vastgoedontwikkelaar Martijn Lentze wacht er al lang op en zei gisteravond op tv: „Als je belt, zeggen ze: nog even geduld, je zit in de wachtkamer.” Lentze is niet de enige. Bij navraag laat de gemeente Den Haag weten een achterstand te hebben van vierhonderd vergunningsaanvragen.

Ook in winkelstraten staan duizenden huizen leeg. Maar je komt er niet in, want de voordeur is ooit geofferd voor een bredere etalage. Daarnaast mogen corporaties wegens strenge regels soms geen leegstaande kantoren tot woningen ombouwen. Gemeenten hebben weinig middelen om überhaupt tegen leegstand op te treden. Wie zijn huis leeg wil laten, mag dat gewoon doen.

Boete op leegstand gebouwen?

Bijna alle politieke partijen beloven nu actie tegen leegstand. „In eerdere verkiezingen heb ik dat nog niet gezien”, zegt Edwin Buitelaar, hoogleraar planologie van de Universiteit Utrecht. Hij is alleen kritisch op wat ervan terecht zal komen. „Dan lees ik bijvoorbeeld: er komt een boete op leegstand. Maar plannen stranden vaak in de uitvoering. Dus hoe dan? Wanneer staat iets te lang leeg? Hoe ga je dat monitoren? Dat wordt dan niet concreet.”

Pointer terugkijken kan via NPO Start.

