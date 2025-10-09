Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Starters winnen terrein op woningmarkt: dit betalen zij gemiddeld voor een woning

Starters winnen terrein op de markt voor koopwoningen. Ruim vier op de tien kopers van een woning in het eerste halfjaar van 2025 waren starters, meldt het Kadaster. Meer starters kopen samen een woning. Ook profiteren zij van de zogenoemde ‘uitpondgolf’.

In 2018 gingen nog maar drie op de tien woningen naar nieuwelingen op de koopmarkt.

Steeds meer starters op de woningmarkt

Vooral starters die samen een woning kopen, zijn bezig aan een opmars, signaleerde het Kadaster. Deze koppels kopen vaak rijtjeshuizen en slaan toe in gemeenten rondom grote steden. Hun aandeel steeg van 20 procent in 2015 naar ruim 27 procent in 2025.

Ook kunnen starters sinds vorig jaar vaker profiteren als beleggers hun voormalige huurappartementen te koop zetten. Veel beleggers willen van hun huurwoningen af door veranderde wetgeving die regelt dat ze minder hoge huren mogen vragen. Door de verkoopgolf stijgt ook het aandeel starters dat alleenstaand een woning koopt licht, berekende het Kadaster. Deze vaak goedkopere woningen passen vaker in hun budget. Alleenstaande starters kopen vaker woningen in grote steden.

Eerder zei voormalig minister Hugo de Jonge, geestelijk vader van de Wet betaalbare huur, al geen spijt te hebben van de wet, ondanks dat het verhuurders massaal aanzet tot de verkoop van huurwoningen en het huuraanbod daardoor opdroogt. Starters profiteren ervan, betuigde hij.

Groot verschil tussen starters en doorstromers

De verschillen in prijzen die starters en huizenbezitters die doorstromen naar een nieuwe woning, betalen, blijft onverminderd groot. Die laatste groep kan vaak de overwaarde van hun oude huis gebruiken voor de aankoop van hun volgende huis.

De oververhitte Nederlandse huizenmarkt heeft al jarenlang te maken met hard stijgende prijzen. Sinds 2015 is het prijsverschil tussen beide groepen alleen maar gegroeid. Zo telden doorstromers die samen een huis kochten in het tweede kwartaal van 2025 gemiddeld 640.000 euro neer voor een woning. Dat was bijna 200.000 euro meer dan starters die samen een woning kochten. Bij kopers die solo een huis kochten, was het prijsverschil tussen starters en doorstromers gemiddeld 110.000 euro.

🏠 Gemiddelde leeftijd van starter Een alleenstaande starter koopt volgens het Kadaster gemiddeld op 31-jarige leeftijd een woning. Dat is al zo sinds 2015. Samen-starters zijn ongeveer één jaar jonger.

Toename opstromers positief signaal voor starters

Hypotheken Data Netwerk (HDN) maakte vandaag bekend dat het aantal geregistreerde hypotheekaanvragen is in derde kwartaal met 16 procent is gestegen tot ruim 134.000 in vergelijking met een jaar eerder. In de kopersmarkt waren er 83.600 aanvragen. Daar vormden de zogeheten ‘opstromers’, mensen die hun woning verkopen en een duurdere woning aankopen, met 17.990 aanvragen de grootste groep. Gemiddeld werd door kopers een hypotheek van 374.000 euro aangevraagd, 3 procent meer dan een jaar geleden. De gemiddelde woningwaarde bereikte opnieuw een record met 513.000 euro, een toename van 4 procent.

„De toename van de opstromers zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt. Dat lijkt een positief signaal voor starters, want hierdoor komen er meer bestaande woningen vrij. Neemt niet weg dat de betaalbaarheid voor starters onder druk staat vanwege de hoge prijzen en een flink bedrag aan benodigd eigen geld”, zegt HDN-directeur Jennifer op ’t Hoog in een toelichting. Starters moeten gemiddeld 42.000 euro uit eigen zak betalen, bleek eerder al.

